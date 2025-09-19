동아일보

“스타벅스 가을음료 맛보세요”

18일 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터점에서 직원들이 ‘블랙 글레이즈드 라떼’와 ‘말차 글레이즈드 티 라떼’ 등 가을철에 맞춰 출시된 음료를 선보이고 있다. 스타벅스는 19일부터 25일까지 신규 음료 주문 시 추가 별 3개를 증정하는 이벤트를 진행한다.
#스타벅스#가을음료#블랙 글레이즈드 라떼#말차 글레이즈드 티 라떼
신원건 기자 laputa@donga.com
