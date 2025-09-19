아마존 “K뷰티를 전세계로… 3년간 성장 지원”

신규 셀러에 인센티브 지원하고
아마존 글로벌셀링코리아가 K뷰티 브랜드의 성장을 지원하는 3개년 전략을 18일 발표했다. 지난해 공개한 ‘K뷰티 고 빅’ 프로젝트를 3개년 계획으로 확대해 K뷰티 수요 확대에 대응한다는 취지다.
AI 통해 제품등록 과정 간소화
신화숙 아마존 글로벌셀링코리아 대표는 이날 서울 강남구 본사에서 미디어 간담회를 열고 “K뷰티는 아마존에서 가장 빠르게 성장하는 카테고리 중 하나”라며 “이번 3개년 전략으로 K뷰티 브랜드가 전 세계에서 장기적으로 성공할 수 있도록 필수 툴과 현지화 서비스 프로그램, 고객 접근성을 지원하겠다”고 했다.
이를 위해 아마존 글로벌셀링코리아는 인공지능(AI) 솔루션을 통해 제품 등록 과정을 간소화하기로 했다. 또 연간 매출 100만 달러까지 판매액의 5∼10%를 보너스 혜택으로 주는 ‘신규 셀러 인센티브’ 프로그램에 광고 인센티브 지원을 추가한다. 글로벌 확장을 위한 전담 관리와 교육 워크숍도 제공할 계획이다.
김다연 기자 damong@donga.com
