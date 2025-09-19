AI가 최저가 항공권 찾아 결제… 빅테크, AI에이전트 개발 속도

아마존, 판매자 편의 높인 AI 개발
빅테크 기업들이 추론과 계획을 넘어 실질적인 재고 관리, 항공권 예매 등까지 도와줄 수 있는 인공지능(AI) 에이전트 개발에 속도를 내고 있다.
AI가 알아서 수요예측해 재고관리
구글은 ‘맞춤형 쇼핑-결제’ AI 선봬
17일(현지 시간) 블룸버그와 CNBC 등에 따르면 아마존은 이날 연례 판매자 콘퍼런스인 ‘액셀러레이트’를 열고 아마존에 입점해 있는 제3자 판매자들이 온라인 사업을 운영하는 데 도움을 줄 수 있는 AI 에이전트를 공개했다. 아마존에서 판매되는 상품의 절반 이상은 제3자 판매자가 판매하는 상황으로, 이번 AI 에이전트는 판매자를 위한 기존 AI 도구인 ‘셀러 어시스턴트’에 기능을 추가해 업그레이드하는 방식으로 적용됐다.
아마존에 따르면 지난해 출시된 셀러 어시스턴트 초기 버전이 생성형 AI를 기반으로 판매자의 질문에 응답하고 판매자에게 유용한 정보를 안내하는 수준이었다면, 이번에 공개된 AI 에이전트는 추론이나 계획을 하고 필요한 조치까지 제공한다.
예컨대 판매자가 계절 변화에 따른 수요에 대비하기 위해 배송 일정을 문의하면 AI 에이전트가 과거 데이터와 현재 추세를 비교한 뒤 재고 계획을 상세하게 수립하고 물류 보관 비용을 아끼면서도 가장 빠르게 고객에게 배송할 수 있는 방법을 제시하는 식이다.
아마존이 상품 판매자의 편의성을 높이는 AI 에이전트를 개발했다면, 구글 클라우드가 개발한 AI 에이전트 기술은 소비자의 편의를 돕는 측면에 더 가깝다.
16일(현지 시간) 구글 클라우드가 공개한 ‘에이전트 결제 프로토콜(AP2)’은 자동 결제 및 송금 기능을 담은 AI 서비스를 개발할 수 있게 하는 기술로, AI 에이전트가 이용자를 대신해 여러 플랫폼에서 결제를 안전하게 진행할 수 있도록 설계됐다. 신용카드, 체크카드, 스테이블코인, 실시간 계좌이체 등 다양한 방식도 지원해 결제를 유연하게 할 수 있고, 금융 기관이 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 했다. AP2 개발에는 60개 이상의 금융기관이 참여했다.
구글 클라우드에 따르면 AP2는 설계에 따라 이용자가 맞춤형 쇼핑을 할 수 있도록 도와준다. 예컨대 여행 날짜와 장소, 예산 등을 입력하면 AI 에이전트가 항공사와 호텔 담당자, 예약 플랫폼 등과 상호작용하며 예산에 맞는 조합을 찾아내고, 암호 서명이 된 예약을 실행할 수 있다. 또 이용자가 AI 에이전트에게 구매하고자 하는 겨울 코트를 언급하며 “비용을 20% 더 지불하더라도 이 코트를 꼭 사고 싶다”고 말하면 AI 에이전트가 가격과 재고 현황을 모니터링해 이용자가 원하는 코트를 발견하는 순간 자동으로 구매를 실행하도록 할 수도 있다.
업계 관계자는 “AI 에이전트는 소비자에게 개인화된 쇼핑 경험을 제공하는 한편으로 기업과 판매자에게는 운영을 효율화하고 새로운 비즈니스 모델을 창출할 수 있도록 돕는다”고 말했다.
김하경 기자 whatsup@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0