SK하이닉스 등 대기업과 협력해 실무 능력 ‘업’

서울디지털대학교는 고등교육법에 따라 인가받은 정규대학으로 36개 학과에서 연간 990여 개 교과를 운영하며 디지털·AI 시대에 맞춘 교육 혁신을 선도하고 있다. 최근 IT·공학·안전 분야를 전략적으로 개편해 산업안전공학전공(2024 신설), AI소프트공학과(2024 개편), 건설시스템공학전공(2025 신설)을 운영하며 기존 전기전자·컴퓨터·드론로봇·기계제어공학과와 융합해 현장 실무형 인재를 양성하고 있다.
최근 5년간(2021∼2025) 16개 전공을 신설해 산업 트렌드와 미래 취업 전망에 부합하는 다양한 학문 선택지를 제공하고 있다. 이를 통해 학생들은 급변하는 산업 환경 속에서 개인의 진로와 목표에 맞춘 학업 설계가 가능하다. 졸업 때 최대 3개의 4년제 학사학위 취득이 가능하며 복수전공·부전공 제도 확대로 직장인, 군 간부, 주부 등 다양한 학습자의 필요에 맞는 전문성과 융합 역량을 동시에 강화하도록 지원하고 있다.
서울디지털대는 현장 실무 전문가 특강, 전공 연계 자격증 취득, 대학원 진학 지원 등 다양한 특성화 프로그램을 운영하며 학생들이 단순한 이론 학습을 넘어 실제 기업 프로젝트와 현장 중심의 실무 역량을 키우도록 돕고 있다.
특히 KT, LG에너지솔루션, LG디스플레이, SK하이닉스, GS건설 등 주요 기업과의 산학협력을 통해 온라인 위탁교육과 맞춤형 직무교육을 제공해왔다. 이 과정은 장학 혜택과 연계돼 재직자들에게 실무 능력과 학업 성취를 동시에 지원하는 대표적인 위탁교육 모델로 자리매김하고 있다.
서울디지털대 관계자는 “이번 과학기술정보통신부 장관상은 R&D 기반 융합형 교육 체계와 연구개발 성과를 인정받은 결과”라며 “앞으로도 학과 신설과 개편, 실무 중심 교육과 산학협력을 강화해 AI·디지털 융합 인재 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.
오는 11월 말부터 시작되는 2026학년도 1학기 신·편입생 모집 및 학사 일정은 대학 입학지원센터 홈페이지 및 입학 상담 대표전화를 통해 문의가 가능하다.
