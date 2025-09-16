한화 ‘세계불꽃축제’ 27일 여의도 개막

“관람객 매년 100만명 이상 몰려”
한화그룹이 매년 주최하는 ‘서울세계불꽃축제’가 27일 열린다.
한화는 15일 “세계불꽃놀이축제가 27일 서울 여의도 한강공원 일대에서 열릴 예정”이라며 “2000년부터 시작해 올해 26번째를 맞이하는 서울세계불꽃축제는 매년 100만 명 이상의 관람객을 불러 모으는 서울을 대표하는 관광자원으로 자리매김했다”고 밝혔다. 올해 서울세계불꽃축제는 ‘라이트 업 투게더(Light Up Together·함께하는 빛, 하나가 되다)’를 주제로 진행된다.
한화는 서울세계불꽃축제와 같은 대형 축제가 지역 경제 활성화에도 직접적인 효과를 가져올 수 있다고 설명했다. 한국관광공사에 따르면 빅데이터를 활용해 지방 문화관광축제를 분석한 결과 축제 기간 하루 평균 방문객이 평시 대비 12.2% 증가한 것으로 집계됐다. 문화관광진흥연구원이 2023년 서울세계불꽃축제 방문객을 대상으로 한 설문조사에서도 약 295억 원 규모의 경제 효과가 발생한 것으로 분석됐다.
한화 측은 “(서울세계불꽃축제의 영향으로)여의도 한강공원뿐만 아니라 마포, 용산, 동작 등 인근 지역으로 인파가 몰리며 숙박과 교통, 식음료 업종 매출이 크게 늘어난다”라며 “대규모 인파가 몰리며 발생할 수 있는 안전관리와 환경오염 문제도 개선해 나가고 있다”고 밝혔다.
박종민 기자 blick@donga.com
