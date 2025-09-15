한화 건설부문, 와이어로프 스마트 진단 장비 도입… 건설기계 안전관리 강화

한화 건설부문은 타워크레인과 리프트 등 건설기계 안전관리 체계를 고도화하기 위해 와이어로프 스마트 안전진단 장비를 도입하고 전담 인력 교육을 확대한다고 15일 밝혔다.
이번에 도입한 장비는 국내 IoT 전문기업 엔키아가 개발한 ‘WSS(Wirerope Safety Solution)’로 타워크레인 와이어로프의 미세한 결함까지 감지할 수 있는 인공지능(AI) 기반 솔루션이다. 자기장 측정 방식을 활용해 외부에서 확인하기 어려운 내부 단선까지 24시간 감지할 수 있고 건설기계를 멈추지 않고도 간단히 부착해 사용할 수 있다.
검사 과정에서 수집된 데이터는 모니터링 대시보드를 통해 실시간 확인된다고 한다. AI 시스템은 와이어로프의 자기장 패턴을 분석해 변형 여부와 교체 필요성을 진단하고 결함 정도를 ‘주의-이상-경고’ 단계로 구분해 현장에서 즉시 대응할 수 있도록 지원한다.
아울러 한화 건설부문은 건설기계 전담 인력 교육도 정례화해 운영하고 있다. 교육 과정에는 △비파괴검사 이론 및 실습 △건설기계 전복사고 원인 분석 △사고관리 방안 등이 포함돼 있으며 실무 중심 커리큘럼을 통해 현장 안전관리 역량 강화를 추진하고 있다. 해당 교육은 지난해에 이어 정기적으로 시행 중이다.
김승모 한화 건설부문 대표이사는 “철저한 사전 관리와 예방을 통해 건설기계 사용 과정에서 발생할 수 있는 위험에 선제적으로 대응하겠다”면서 “안전을 최우선 가치로 삼고 임직원 모두가 안심할 수 있는 현장을 만들어 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
