LG전자, NFL 볼티모어 안방구장에 ‘대형 디스플레이’

LG전자가 미국프로미식축구리그(NFL) 볼티모어 레이븐스와 파트너십을 맺고 안방구장에 대형 상업용 디스플레이를 공급한다.
LG전자는 14일(현지 시간) 볼티모어 레이븐스와 협약을 체결하고 볼티모어 M&T 뱅크 스타디움에 1115㎡ 규모의 디지털 사이니지를 내년 시즌까지 설치한다고 밝혔다. 경기장 중앙 전광판을 포함해 관중석의 동서남북 방면에 4개의 초대형·초고화질 디스플레이가 구축된다. 관객 입장 게이트에 약 65m 길이로 조성되는 초대형 디스플레이가 스타디움의 새로운 상징이 될 전망이다.
경기장 내부에는 100여 대의 TV를 배치해 관람객 편의성을 높이고, 시즌 종료 후에는 외벽 리노베이션 과정에서 215㎡ 규모의 메시 발광다이오드(LED) 디스플레이를 추가한다. 메시 LED 디스플레이는 무게가 가볍고 유연해 고층이나 곡면에도 설치할 수 있다. 외부 광장에도 고해상도 스크린을 확대해 경기장 전체를 디지털 광고 플랫폼으로 활용할 예정이다.
LG전자는 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 보스턴 레드삭스의 안방 구장 펜웨이 파크와 애틀랜타 메르세데스벤츠 스타디움 등 미국 주요 스포츠 시설에 디스플레이를 공급한 바 있다. 정규황 LG전자 북미지역대표 부사장은 “차별화된 기술로 현지 스포츠 시장에서 사업 기회를 확대하겠다”고 말했다.
