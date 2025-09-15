롯데홈쇼핑, ‘네메르’ 론칭… 럭셔리 캐시미어 패션 선봬

롯데홈쇼핑이 최고급 캐시미어 특화 브랜드 ‘네메르(neMMER)’를 선보인다고 14일 밝혔다.
네메르는 ‘새로운 시각’을 뜻하는 ‘ne(neo=new)’와 ‘나를 마주하다’는 의미의 ‘MMER(me+mirror)’ 합성어로, ‘나를 닮은, 나를 담아낸 옷’을 이른다.
네메르는 수십 년이 지나도 형태가 변하지 않고 오래도록 입을 수 있는 옷을 선보이는 데 초점을 맞췄다. 이를 위해 콘셉트 기획부터 상품 발굴까지 1년 이상 공을 들였고, 해외 유명 브랜드 생산 파트너사와 협업했다. 그 결과 기존 홈쇼핑에서는 볼 수 없었던 최고급 패션 라인업을 구현했다는 것이 롯데홈쇼핑 측의 설명이다.
대표 상품 ‘브러시드 캐시미어 니트’는 기존 홈쇼핑에서 판매하는 아이템보다 캐시미어 함량을 높여 부드러운 촉감을 극대화했다. 네메르는 15일 인터넷쇼핑몰 롯데아이몰 기획전을 시작으로 19일 라이브커머스 엘라이브, 10월 18일 TV 홈쇼핑을 통해 순차적으로 판매된다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
