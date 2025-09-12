아이폰17 예약 시작됐는데…KT, 소액결제 ‘악재’ 속 가입자 지켜질까

이통 3사 아이폰17 사전예약 시작…가입자 유치 위한 혜택 내세워
KT, 아이폰17 출시 직전 ‘무단 소액결제’ 사고 터져…이용자 불안↑
상반기 보안 사고 이후 대규모 고객 이탈한 SKT 전철 밟을지 주목
애플 아이폰17 시리즈의 사전 예약이 12일부터 시작됐다. 이동통신 3사 모두 사전예약 혜택 등을 선보이는 가운데 무단 소액결제 사건 등 보안 이슈가 터진 KT가 가입자 유치에서 어려움을 겪을 수 있다는 관측이 나온다.
이미 상반기 보안 사고가 터졌던 SK텔레콤이 대규모 가입자 이탈을 겪었던 것처럼 KT도 아이폰 신작 출시라는 호재를 제대로 누리지 못할 가능성이 있다는 분석이다.
SK텔레콤, KT, LG유플러스는 12일부터 18일까지 아이폰17 시리즈 사전예약을 진행한다. 이들 각사는 아이클라우드+ 무료 제공, 2년 뒤 기기 반납 시 가격 보상 등 혜택을 내세우고 있다.
또 한가지 주목할만한 점은 이번 아이폰17 시리즈는 단말기유통구조개선법(단통법) 폐지 이후 처음으로 출시된 아이폰이라는 것이다. 이통 3사 간 보조금 경쟁 제한이 사라진 만큼 새로운 아이폰 출시와 함께 이통 3사의 가입자 유치 경쟁에 불이 붙을 것으로 예상되고 있다.
이같은 상황에서 KT는 악재를 맞았다. 아이폰17 시리즈가 출시되기 직전 최악의 보안 사고가 발생한 것이다.
KT 고객들에게서 발생한 무단 소액결제 침해사고로 인해 약 1만9000명의 고객이 불법 초소형 기지국(가짜기지국) 신호에 노출됐고, 이 중 5561명의 고객은 국제이동가입자식별정보(IMSI) 등 개인정보 유출 정황까지 확인된 상태다. 개인정보 유출에 더해 이미 최소 278건, 약 1억7000만원의 금전적 피해까지 발생한 것으로 파악됐다.
과학기술정보통신부와 KT가 잇달아 기자 브리핑을 진행하며 사건 조사 추이에 대해 발표하긴 했으나 명확한 사고 원인, 공격 수법, 피해 규모 등이 밝혀지지 않으며 이용자 불안은 더 커지고 있다. KT는 수상한 가짜 기지국 ID의 망 접속을 파악한 뒤 즉시 차단했다고 밝혔으나, 개인정보 유출까지 추가로 확인되면서 후속 피해 가능성이 있다는 전망도 나오고 있다. KT로서는 상반기 SK텔레콤에 닥쳤던 역풍을 이번엔 KT가 맞을 것이라는 우려가 나올 수밖에 없다. 지난 4월 대규모 고객 정보 유출 사태를 겪은 SK텔레콤은 곧바로 가입자 이탈을 겪은 바 있다.
과기정통부가 발표한 유·무선통신서비스 가입 현황 및 무선데이터 트래픽 통계에 따르면 사고 발생 직후인 지난 5월 SK텔레콤의 가입자 수는 2249만9042명으로 집계됐다. 지난 4월 가입자 수인 2292만4260명(40.08%)에서 4만2000여명 줄어든 것으로, 전체 이동통신 가입자의 39.2%를 차지했다. 처음으로 SK텔레콤의 점유율 40%대가 무너졌다.
당시 SK텔레콤에서 빠져나온 가입자들은 KT, LG유플러스, 알뜰폰 등으로 대거 이동했다. KT는 1361만780명(23.77%), LG유플러스는 1113만1466명(19.45%)으로 전달 점유율에 비해 각각 0.32%포인트, 0.23%포인트 증가했다. 알뜰폰 가입자 수는 999만7971명으로 전달보다 13만5997명 가량 늘어 전체의 17.4%를 차지했다.
이후 SK텔레콤이 지난 7월 고객보상안 및 후속 보안 투자 등을 발표할 때까지 지속적으로 가입자 이탈 현상이 나타났다는 점을 고려하면 현재 점유율은 더 낮아졌을 가능성도 있다. SK텔레콤이 번호이동(통신사 변경)을 희망하는 고객들 전원을 대상으로 위약금을 면제하면서 이탈 현상이 더 가속화되기도 했다.
이처럼 SK텔레콤이 겪었던 가입자 대거 이탈 현상이 KT에서도 재현될 수 있는 셈이다. 특히 KT는 SK텔레콤 사이버 침해 사태 이후 보안 정책을 발표하며 향후 5년 간 1조원을 정보보호에 투자하겠다고 밝힌 바 있다. 이통 3사 중 최대 규모 보안 투자를 발표하면서 ‘믿을 수 있는 통신사’ 이미지를 꾀하려 했으나 전략이 완전히 어그러졌다.
아울러 KT는 전날 진행된 무단 소액결제 관련 기자브리핑에서 피해를 입은 고객들이 번호이동을 희망하는 경우 선제적으로 위약금을 면제하는 방안까지 검토하겠다고 밝혔다. 배경훈 과기정통부 장관 또한 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 “KT 대표로부터 위약금 면제 약속을 받았다”고 강조했다.
아직 KT는 고객들의 피해금액 1억7000여만원을 전액 미청구하겠다는 것 외에는 구체적인 고객 보상안을 밝히지 않았다. 과기정통부의 민관합동조사단 조사 또한 초기 단계인 만큼 명확한 사고 원인 및 KT의 과실 여부 등이 확인된 뒤에나 보상안 및 후속 대책이 나올 전망이다.
김영섭 KT 대표가 “다시는 이러한 사태가 재발하지 않도록 방지책 또한 만전을 기해서 준비하겠다. 현재까지의 상황을 철저히 점검하고 반성하면서 국민 고객 여러분께 안심할 수 있도록 통신사로서의 의무를 의무와 역할을 다하겠다”며 고개 숙여 사과한 가운데 KT가 자사 가입자들을 지켜낼 수 있을 지 주목된다.
댓글 0