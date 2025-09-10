제네시스, ‘2026 GV80·GV80 쿠페’ 출시… 후면 차명·AWD 레터링 삭제

일부 가격 낮추고 선호 사양 보강
브랜드 레터링 제외 모든 레터링 제거
제네시스 전 모델 레터링(차명·구동방식) 삭제
쿠페 전용 컬러 ‘베링블루’ 일반 모델 확대
제네시스는 10일 연식변경을 거친 ‘2026 GV80·GV80 쿠페’를 출시하고 본격적인 판매에 들어갔다. 사양 최적화를 통해 판매 가격을 일부 낮추고 내·외장 디자인을 개선해 고급스러운 느낌을 강화한 것이 특징이라고 소개했다.
세부적으로 2026 GV80·GV80 쿠페 기본 사양을 고객 선호 사양 위주로 재구성하면서 판매가격은 각각 50만 원(가솔린 2.5 터보, 2WD 모델 기준)씩 인하했다. 또한 헤드업디스플레이와 드라이빙어시스턴스패키지Ⅰ·Ⅱ 등 소비자 인기 사양이 조합된 ‘파퓰러패키지’에 고객 선호도가 높은 ‘빌트인캠패키지’를 추가했다. 외관은 브랜드(GENESIS) 레터링을 제외한 모든 레터링을 삭제해 이전보다 간결하고 깔끔한 후면 디자인을 구현했다. 브랜드 가치와 럭셔리 경험, 디자인에 대한 자신감을 강조하기 위한 것으로 향후 출시되는 모든 제네시스 차종도 레터링이 삭제될 예정이라고 한다. 감성적인 부분도 고려했다. 도어 무드램프 밝기를 높였고 쿠페 전용 ‘베링블루’ 컬러를 일반 모델에서도 선택할 수 있도록 했다. 쿠페 모델 가솔린 3.5 터보 48V(볼트) 일렉트릭 슈퍼차저 모델에는 22인치 휠·타이어를 기본 사양으로 적용했다. 블랙 모델에는 빌트인캠패키지를 기본 탑재하고 블랙 전용 순정 전동식 사이드스텝을 새롭게 출시했다.
