동아일보

제네시스, ‘2026 GV80·GV80 쿠페’ 출시… 후면 차명·AWD 레터링 삭제

  • 동아경제
코멘트

글자크기 설정

일부 가격 낮추고 선호 사양 보강
브랜드 레터링 제외 모든 레터링 제거
제네시스 전 모델 레터링(차명·구동방식) 삭제
쿠페 전용 컬러 ‘베링블루’ 일반 모델 확대

제네시스 2026 GV80 쿠페
크게보기
제네시스 2026 GV80 쿠페
제네시스는 10일 연식변경을 거친 ‘2026 GV80·GV80 쿠페’를 출시하고 본격적인 판매에 들어갔다. 사양 최적화를 통해 판매 가격을 일부 낮추고 내·외장 디자인을 개선해 고급스러운 느낌을 강화한 것이 특징이라고 소개했다.

세부적으로 2026 GV80·GV80 쿠페 기본 사양을 고객 선호 사양 위주로 재구성하면서 판매가격은 각각 50만 원(가솔린 2.5 터보, 2WD 모델 기준)씩 인하했다. 또한 헤드업디스플레이와 드라이빙어시스턴스패키지Ⅰ·Ⅱ 등 소비자 인기 사양이 조합된 ‘파퓰러패키지’에 고객 선호도가 높은 ‘빌트인캠패키지’를 추가했다.
제네시스 2026 GV80 쿠페
크게보기
제네시스 2026 GV80 쿠페
외관은 브랜드(GENESIS) 레터링을 제외한 모든 레터링을 삭제해 이전보다 간결하고 깔끔한 후면 디자인을 구현했다. 브랜드 가치와 럭셔리 경험, 디자인에 대한 자신감을 강조하기 위한 것으로 향후 출시되는 모든 제네시스 차종도 레터링이 삭제될 예정이라고 한다. 감성적인 부분도 고려했다. 도어 무드램프 밝기를 높였고 쿠페 전용 ‘베링블루’ 컬러를 일반 모델에서도 선택할 수 있도록 했다. 쿠페 모델 가솔린 3.5 터보 48V(볼트) 일렉트릭 슈퍼차저 모델에는 22인치 휠·타이어를 기본 사양으로 적용했다. 블랙 모델에는 빌트인캠패키지를 기본 탑재하고 블랙 전용 순정 전동식 사이드스텝을 새롭게 출시했다.

판매가격은 GV80의 경우 가솔린 2.5 터보가 6790만 원, 가솔린 3.5 터보는 7332만 원부터 시작한다. GV80 쿠페 시작가격은 가솔린 2.5 터보 8016만 원, 가솔린 3.5 터보 8430만 원, 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 9055만 원 등이다.
제네시스 2026 GV80
크게보기
제네시스 2026 GV80
블랙 버전은 GV80이 가솔린 2.5 터보 9377만 원, 가솔린 3.5 터보 9797만 원, GV80 쿠페는 가솔린 2.5 터보 9967만 원, 가솔린 3.5 터보 1억387만 원, 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 1억902만 원이다.

GV80 시리즈 연식변경 모델 출시에 맞춰 제네시스 특화 거점에서 이벤트도 운영한다. 다음 달 31일까지 제네시스 강남이나 수지, 청주, 하남, 안성 등에 방문해 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ‘제네시스X헬리녹스 에디션 캠핑 패키지’, ‘라이트위켄더백’, ‘제네시스 차량용 방향제’ 등을 경품으로 증정한다.

제네시스 관계자는 “제네시스 고객 목소리에 귀 기울이면서 정교하게 상품성을 다듬어냈다”며 “한층 럭셔리한 이동경험을 제공할 것으로 기대한다”고 말했다.
제네시스 2026 GV80
크게보기
제네시스 2026 GV80

김민범 기자 mbkim@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0