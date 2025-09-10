런던 시민 홀린 삼성전자 ‘AI 홈’…“체험형 매장에 가족 함께 방문”

18세기 산업혁명 당시 영국 전역으로 석탄을 실어 나르던 런던의 킹스크로스에 삼성전자의 유럽 최대 규모의 체험형 매장이 자리 잡고 있다. 런던의 라이프 스타일 맞춘 3종 인공지능(AI) 홈 체험 공간에, 정기적인 쿠킹 클래스와 카페까지 마련해 뒀다. 현지인들에게 입소문을 타면서 연간 수십만 명의 방문객들이 몰리고 있다.
8일(현지 시간) 영국 런던에 있는 삼성전자의 프리미엄 체험매장 삼성킹스크로스(KX)에 방문하자 현지 라이프 스타일에 맞춘 3종 체험 공간을 만날 수 있었다.
윤철웅 삼성전자 영국법인장(상무)은 “KX는 생활 밀착형 체험 공간으로 삼성전자의 미래 라이프 스타일을 제안하는 플래그십 경험 공간”이라며 “런던의 라이프스타일에서 영감을 받은 ‘AI 홈’ 체험 공간을 마련했다”고 말했다. 삼성전자 관계자는 “유럽 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘IFA 2025’ 일정에 맞춰 이달 초에 ‘AI 홈’ 체험 공간을 조성했다”고 귀띔했다.
사용자 편의를 높인 ‘바비칸 아파트먼트 체험 존’에서는 사용자가 직접 모바일로 가전 기기를 조작할 수 있다. ‘굿모닝 루틴’ 기능을 실시하면 커튼이 자동으로 열리고 조명이 켜지고, ‘굿 이브닝 루틴’ 기능을 선택하면 집안 가전의 전원이 자동으로 꺼지고, 블라인드가 닫히는 등 편안한 취침 환경을 조성한다.
에너지 효율에 집중한 ‘해크니 아파트먼트 체험 존’은 유럽 소비자들의 에너지 절약 트렌드를 반영한 ‘AI 에너지 모드’를 체험할 수 있다. 가족 공간으로 이뤄진 ‘타운하우스 체험 존’에서는 반려동물 케어를 위한 펫 케어 기능을 만나볼 수 있다.
이 밖에 냉장고 속 재료를 인식해 최적의 요리법을 추천하고, 삼성 오븐에 자동 전송해 조리가 작동되는 모습을 볼 수 있는 공간, 집안 폐쇄회로(CCTV) 영상을 TV와 모바일에서 실시간으로 확인하고 화재 침입까지 감지하는 보안 수준을 확인할 수 있는 공간도 마련돼 있다.
주방 공간을 마련해 방문객들을 대상으로 요리사가 쿠킹 스쿨을 정기적으로 열고 있으며, 체험 공간 옆에 카페를 마련해서 현지인들의 휴식 공간을 마련해 놓기도 했다.
삼성전자 관계자는 “KX가 유럽 공략의 최전선인만큼 최신 AI 홈 기술을 즉각 적용해서 고객들이 체험할 수 있도록 하고 있다”며 “IFA 2025에서 새롭게 선보였던 제품들도 출시 일정에 맞춰 매장에 진열될 것”이라고 말했다.
이날 매장 소개를 맡은 캠벨 알라스터(Campbell Alastair)는 “런던에서 가장 유명한 삼성 매장”이라며 “주변에 문화공간도 많고, 직접 체험할 것도 있어서 가족 단위로 방문을 많이 한다. 한 주간 수천 명이 방문한다”고 했다.
KX는 2019년 9월에 문을 연 프리미엄 체험 공간으로 제품 전시, 체험 구매까지 할 수 있다. 매장 크기는 1858㎡(약 562평)로 유럽에 있는 체험형 매장 중에서는 가장 크다. 특히 킹스크로스가 도시재생의 대표적인 성공 사례로 자리 잡으면서 주변 재개발 주거 단지에서의 AI홈 가전에 대한 실수요도 많이 늘어나고 있는 것으로 전해졌다.
윤 상무는 “최근 런던에서 재개발이 많이 이뤄지면서, 새로운 주거 공간에 AI 홈 가전에 대한 수요가 높다”며 “영국 날씨 특성상 다른 지역 대비 세탁기나 건조기가 더 많이 팔린다”고 했다.
댓글 0