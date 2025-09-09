“다이어트 탄산음료 즐기면 뇌 1.6년 빨리 늙어”

[영올드&]
다이어트 탄산음료 등에 들어있는 인공 감미료를 많이 섭취하는 사람이 그렇지 않은 사람에 비해 기억력과 사고력이 빠르게 저하되는 것으로 나타났다.
사카린-자일리톨 등 인공 감미료
많이 섭취땐 사고-기억력 저하 가속
8일 미국 신경과학회의 의학 저널인 ‘신경학’에 발표된 연구에 따르면 브라질 상파울루대 연구진은 평균 연령 52세의 브라질 성인 1만2772명을 대상으로 △아스파탐 △사카린 △아세설팜K △에리스리톨 △자일리톨 △소르비톨 △타가토스 등 7가지 감미료가 미치는 영향을 조사했다. 이들 감미료는 주로 향이 첨가된 물이나 탄산음료, 에너지 드링크, 요구르트, 저칼로리 디저트 등 초가공 식품에 쓰인다.
연구진은 연구를 시작할 때 참가자들이 최근 1년간 무엇을 먹고 마셨는지 적은 설문지를 바탕으로 이들이 섭취한 인공 감미료의 총량에 따라 세 그룹으로 나눴다. 그리고 이들 그룹이 연구의 시작과 중간, 마지막에는 인지 검사를 받도록 했다. 참가자들의 추적 조사 기간은 평균 8년이다.
그 결과 감미료를 가장 많이 섭취한 사람들이 가장 적게 섭취한 사람들보다 전반적인 사고력과 기억력이 62% 더 빠르게 저하되는 것으로 나타났다. 이는 약 1.6년 더 빨리 노화되는 것과 같다. 중간 그룹의 경우 가장 적게 섭취한 그룹보다 35% 더 빠르게 저하돼 약 1.3년 더 빨리 노화되는 것으로 나타났다. 또 당뇨병이 있는 사람이 없는 사람보다 인지 기능이 더 빠르게 저하됐다.
감미료별로 살펴보면 △아스파탐 △사카린 △아세설팜K △에리스리톨 △소르비톨 △자일리톨 등 6가지 감미료를 섭취할 경우 전반적인 인지 기능, 특히 기억력이 더 빨리 저하되는 것으로 나타났다.
연구진은 “칼로리가 낮거나 칼로리가 아예 없는 감미료가 설탕의 건강한 대안으로 여겨지고 있지만 이번 연구 결과는 특정 감미료가 시간이 지남에 따라 뇌 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 것을 시사한다”고 말했다.
김하경 기자 whatsup@donga.com
