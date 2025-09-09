동아일보

“다이어트 탄산음료 즐기면 뇌 1.6년 빨리 늙어”

[영올드&]
사카린-자일리톨 등 인공 감미료
많이 섭취땐 사고-기억력 저하 가속

다이어트 탄산음료 등에 들어있는 인공 감미료를 많이 섭취하는 사람이 그렇지 않은 사람에 비해 기억력과 사고력이 빠르게 저하되는 것으로 나타났다.

8일 미국 신경과학회의 의학 저널인 ‘신경학’에 발표된 연구에 따르면 브라질 상파울루대 연구진은 평균 연령 52세의 브라질 성인 1만2772명을 대상으로 △아스파탐 △사카린 △아세설팜K △에리스리톨 △자일리톨 △소르비톨 △타가토스 등 7가지 감미료가 미치는 영향을 조사했다. 이들 감미료는 주로 향이 첨가된 물이나 탄산음료, 에너지 드링크, 요구르트, 저칼로리 디저트 등 초가공 식품에 쓰인다.

연구진은 연구를 시작할 때 참가자들이 최근 1년간 무엇을 먹고 마셨는지 적은 설문지를 바탕으로 이들이 섭취한 인공 감미료의 총량에 따라 세 그룹으로 나눴다. 그리고 이들 그룹이 연구의 시작과 중간, 마지막에는 인지 검사를 받도록 했다. 참가자들의 추적 조사 기간은 평균 8년이다.

그 결과 감미료를 가장 많이 섭취한 사람들이 가장 적게 섭취한 사람들보다 전반적인 사고력과 기억력이 62% 더 빠르게 저하되는 것으로 나타났다. 이는 약 1.6년 더 빨리 노화되는 것과 같다. 중간 그룹의 경우 가장 적게 섭취한 그룹보다 35% 더 빠르게 저하돼 약 1.3년 더 빨리 노화되는 것으로 나타났다. 또 당뇨병이 있는 사람이 없는 사람보다 인지 기능이 더 빠르게 저하됐다.

감미료별로 살펴보면 △아스파탐 △사카린 △아세설팜K △에리스리톨 △소르비톨 △자일리톨 등 6가지 감미료를 섭취할 경우 전반적인 인지 기능, 특히 기억력이 더 빨리 저하되는 것으로 나타났다.

연구진은 “칼로리가 낮거나 칼로리가 아예 없는 감미료가 설탕의 건강한 대안으로 여겨지고 있지만 이번 연구 결과는 특정 감미료가 시간이 지남에 따라 뇌 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 것을 시사한다”고 말했다.

김하경 기자 whatsup@donga.com
