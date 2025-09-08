“아이폰17, 韓 가격 인상폭 최대 5만원 그칠 듯”

국내 이통사 내부 문건 추정 자료 유출…아이폰17 세부 사양 담겨
일반 125만원, 에어 140만원, 프로 155만원, 프맥 194만원부터 시작
애플이 곧 공개할 아이폰17 시리즈의 한국 출시가 인상폭이 전작 대비 1만~5만원 수준에 그칠 것으로 예상되고 있다. 국내 이동통신사의 내부 문건으로 추정되는 자료가 IT팁스터(정보유출자)에 의해 공개됐다.
해당 문건에 담긴 아이폰17 시리즈의 구체적인 사양 등은 현재까지 업계에서 나왔던 예상과 대부분 일치한다. 일반 모델의 화면 크기 확대, 프로형 모델의 카메라 개선 및 베이퍼 챔버 탑재, 신규 색상 도입 등이 모두 적중했다.
8일 업계에 따르면 IT팁스터 주칸은 국내 이통사에서 유출된 것으로 추정되는 아이폰17 출시 정보 문건을 자신의 소셜미디어 X를 통해 공개했다.
해당 문건에는 AIP17 전작비교라는 설명과 함께 AIP16와 AIP17의 세부 사양을 정리한 표가 담겨있었다. AIP는 ‘애플 아이폰’을 의미하는 것으로 보인다.
문건에 따르면 아이폰17 시리즈는 업계 예상대로 일반, 에어, 프로, 프로 맥스 등 4종으로 출시된다. 전작까지 유지됐던 플러스 모델은 사라졌다.
출고가는 일반 125만원, 에어 140만원, 프로 155만원, 프로 맥스 194만원부터 시작한다고 적혀있다. 다만 프로 모델은 기본 용량이 128GB에서 256GB로 변경될 가능성이 있는데, 이 경우에는 출고가가 179만원부터 시작하게 된다.
유출된 문건에 따르면 이같은 출고가는 전작인 아이폰16 시리즈 대비 일반 모델은 7000원, 프로는 1만원(256GB 기준 9만6000원), 프로 맥스는 4만8000원 비싸진 수준이다. 에어는 아이폰17 시리즈에서 첫 도입된 만큼 전작과의 가격 비교가 없다.
다만 해당 문건 내용과 달리 아이폰16 시리즈의 출고가는 일반 125만원, 프로 155만원(256GB 기준 170만원), 프로 맥스 190만원부터 시작한 바 있다. 이 기준을 반영하면 일반 모델의 가격은 동결될 것으로 기대된다.
사양을 살펴보면 일반 모델의 디스플레이 크기가 프로와 같은 6.3인치라 확대됐고, 전 모델에서 2400만 화소의 전면 셀피 카메라를 지원하게 됐다. 프로형 모델의 경우 처음으로 4800만 화소 트리플 카메라와 8배 광학줌 등이 지원되고, 12GB 램(RAM)과 베이퍼 챔버 냉각 시스템까지 탑재하게 된다. 일반 모델의 라이트블루, 프로형 모델의 오렌지 등 신규 색상에 대한 내용도 담겼다.
애플이 공식 발표 전까지 신규 제품에 대한 보안을 가장 중시하는 업체 중 한 곳인 만큼 해당 문건 게시글은 주칸의 X에서도 삭제된 상태다.
애플은 오는 9일 오전 10시(한국시간 10일 새벽 2시) 신제품 공개 스페셜 행사 ‘Awe dropping’을 진행하고 아이폰17 시리즈와 애플워치11 시리즈, 애플워치 울트라3, 애플워치 SE3, 에어팟 프로3 등을 공개할 예정이다.
