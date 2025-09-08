동아일보

롯데 유통군-네이버, ‘AI-쇼핑-마케팅-ESG’ 협력

4개 분야서 에이전틱 AI 업무 제휴
롯데 매장서 네이버페이 결제 혜택
네이버 우수 판매자, 롯데 판로 확대

5일 경기 성남시 분당구 네이버 1784에서 김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장(오른쪽)과 최수연 네이버 대표가 온·오프라인 유통 AX 혁신을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 롯데 유통군 제공
롯데 유통군은 네이버와 인공지능(AI), 쇼핑, 마케팅, ESG(환경, 사회, 지배구조) 등 4개 분야에서 전략적 업무 제휴를 진행한다고 7일 밝혔다.

AI 분야에서는 쇼핑과 상품기획(MD), 운영, 경영지원 등 4대 분야별 에이전틱 AI 개발에 협력한다. 에이전틱 AI는 목표를 자율적으로 정하고 환경을 분석해 최적의 결정을 내리는 시스템이다.

쇼핑 분야에서는 롯데 유통군의 온·오프라인 네트워크와 네이버의 플랫폼 생태계를 결합한다. 구체적으로 롯데마트·슈퍼, 하이마트 등 오프라인 매장에서 네이버페이 결제 시 적립 프로모션을 진행한다. 세븐일레븐 등 롯데 오프라인 매장의 상품을 네이버 퀵커머스 서비스 ‘지금배달’과 연계하는 방안도 단계적으로 추진한다.

마케팅 분야에선 네이버클라우드의 AI 광고 솔루션(NCLUE)을 활용해 시장 확장에 나선다. 네이버 플랫폼에서 성장한 우수 셀러의 오프라인 판로를 확대할 때 롯데백화점과 롯데마트·슈퍼 매장을 활용하는 방안도 검토한다.

이소정 기자 sojee@donga.com
