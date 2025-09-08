롯데 유통군-네이버, ‘AI-쇼핑-마케팅-ESG’ 협력

4개 분야서 에이전틱 AI 업무 제휴
롯데 유통군은 네이버와 인공지능(AI), 쇼핑, 마케팅, ESG(환경, 사회, 지배구조) 등 4개 분야에서 전략적 업무 제휴를 진행한다고 7일 밝혔다.
롯데 매장서 네이버페이 결제 혜택
네이버 우수 판매자, 롯데 판로 확대
AI 분야에서는 쇼핑과 상품기획(MD), 운영, 경영지원 등 4대 분야별 에이전틱 AI 개발에 협력한다. 에이전틱 AI는 목표를 자율적으로 정하고 환경을 분석해 최적의 결정을 내리는 시스템이다.
쇼핑 분야에서는 롯데 유통군의 온·오프라인 네트워크와 네이버의 플랫폼 생태계를 결합한다. 구체적으로 롯데마트·슈퍼, 하이마트 등 오프라인 매장에서 네이버페이 결제 시 적립 프로모션을 진행한다. 세븐일레븐 등 롯데 오프라인 매장의 상품을 네이버 퀵커머스 서비스 ‘지금배달’과 연계하는 방안도 단계적으로 추진한다.
마케팅 분야에선 네이버클라우드의 AI 광고 솔루션(NCLUE)을 활용해 시장 확장에 나선다. 네이버 플랫폼에서 성장한 우수 셀러의 오프라인 판로를 확대할 때 롯데백화점과 롯데마트·슈퍼 매장을 활용하는 방안도 검토한다.
이소정 기자 sojee@donga.com
