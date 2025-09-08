심상찮은 추석 물가… 구윤철 “유통구조 효율화”

6만원 찍은 쌀 20㎏, 꺾일줄 몰라
추석 명절을 약 한 달 앞두고 달걀과 쌀 등 장바구니 물가 부담이 여전히 높은 것으로 나타났다.
계란 한판은 5개월째 7000원대
7일 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 6일 기준 특란 한 판(30개) 평균 소매가격은 7041원으로 집계됐다. 특란 한 판의 월평균 가격은 5월(7026원) 이후 5개월 연속 7000원대를 유지하고 있다. 쌀 20kg 평균 소매가격 역시 5일 기준 6만538원으로 집계됐다. 쌀 소매가격은 1일 6만 원을 돌파한 이후 9월 내내 소비자의 ‘심리적 마지노선’으로 불리는 6만 원대를 유지 중이다.
다만 사과와 배의 경우 지난해보다 20일 정도 늦어진 추석의 영향으로 도매가격이 더 내려갈 것이란 관측도 나온다. 한국농촌경제연구원 농업관측센터는 추석 성수기(9월 22일∼10월 5일) 사과와 배 출하량이 각각 지난해 대비 6∼7%가량 늘 것이라고 전망했다. 출하량 증가에 따른 도매가 하락도 예상된다.
정부는 조만간 성수품 물가 안정 등 추석 민생안정 대책을 발표할 계획이다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 한 방송에 나와 “정부가 할 수 있는 정책적 노력을 하겠다”며 “유통 구조를 효율화할 수 있는 부분은 없는지까지 다각적인 종합대책을 내놓겠다”고 밝혔다.
세종=김수현 기자 newsoo@donga.com
