삼성물산, 시니어 대상 AI 로봇 서비스 사업 시범 운영

삼성물산 건설부문은 래미안 원베일리, 래미안 원펜타스, 삼성노블카운티 거주 시니어 40가구를 대상으로 홈 AI 컴패니언 로봇 시범 운영을 시작한다고 3일 밝혔다. 이번 사업은 한국로봇산업진흥원이 주관하는 ‘2025 서비스 로봇 실증사업’에 선정돼 진행된다.
홈 AI 컴패니언 로봇은 1인 또는 부부 중심 시니어 가구의 생활을 지원하기 위한 서비스로 대화를 통한 정서 교류, IoT 기기 제어와 응급 상황 알림, 복약 알림 및 건강관리 등 세 가지 기능을 중심으로 한다. 구체적으로는 감정 교류를 통한 말동무 역할, 호출 응답과 음성제어, 상황 보호자 알림 기능을 제공하고 웨어러블 기기 연동을 통한 만성질환 관리와 인지 기능 향상 등 전담 간호사 역할도 수행한다.
운영 시험은 삼성노블카운티 입주 시니어 20가구, 래미안 원베일리와 래미안 원펜타스 거주 AIP(Aging in Place) 시니어 20가구 등 총 40가구에 로봇을 보급해 9월부터 12월까지 약 15주간 진행된다. 참여 가구는 실제 생활 환경에서 로봇을 사용하며 서비스의 유용성과 개선점을 검증하게 된다.
로봇은 음성인식 기반으로 작동하며 복약 알림 등의 세부 설정은 연결된 태블릿을 통해 가능하다. 마이크와 스피커가 장착돼 대화가 가능하고 비전센서를 통해 사용자의 상황을 인식한다. 높이 30cm, 폭 21cm, 가로 20cm, 무게 약 4kg 규모로 5인치 화면으로 감정을 표현할 수 있다. 매핑 기능으로 주거 공간 구조를 인식해 장애물을 회피하며, 약 0.5m/s 속도로 이동한다.
삼성물산은 이번 현장 적용을 통해 시니어 맞춤 주거 서비스를 개발하고 로봇 솔루션 사업을 확장한다는 방침이다. 지난해 도어 투 도어 배송로봇 서비스를 선보인 데 이어, 공간 연계 로봇 사업을 강화한다는 계획이다.
조혜정 삼성물산 DxP본부장(부사장)은 “고령화 시대에 필요한 서비스에 대해 고민해왔다”며 “이번 시범 운영을 통해 시니어들이 주거공간에서 새로운 일상을 누릴 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
이번 사업에는 시니어 로봇 전문기업 로보케어와 국내 최초 실버타운 삼성노블카운티가 함께 참여한다. 로보케어는 로봇 설계·제작과 소프트웨어 개발 경험을 기반으로 현장 데이터를 확보해 제품 고도화에 나설 계획이다. 문전일 로보케어 대표는 “홈 AI 컴패니언 로봇은 정서 교류와 안전 관리, 건강 관리 서비스를 제공하는 장치”라며 “시범 운영을 통해 서비스 개선에 반영하고 삶의 질을 높이는 데 기여하겠다”고 말했다.
삼성노블카운티는 이번 운영 시험으로 돌봄 시스템을 개선하고 입주 경쟁력을 확보한다는 방침이다. 박성현 삼성노블카운티 대표는 “기술 기반 돌봄 서비스를 통해 미래형 시니어 라이프스타일의 기준을 정립하겠다”며 “차세대 케어 서비스 개발에 필요한 데이터를 확보하겠다”고 전했다.
