말차 열풍에 합류… 폴바셋, 제주산 햇말차 메뉴 7종 출시

최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 말차 열풍이 이어지는 가운데 매일유업 관계사 엠즈씨드가 운영하는 커피 전문점 폴 바셋이 유행에 합류한다.
폴 바셋은 제주산 햇말차를 활용해 말차 메뉴 7종을 출시한다고 29일 밝혔다. 올봄 말차 시즌 종료 후 고객들의 지속적인 요구로 재출시했다.
이번에 출시되는 메뉴들은 스테디셀러로 자리매김한 ‘제주말차 라떼’와 ‘제주말차 아이스크림’을 비롯해 ‘제주말차 아포가토’, 제주말차 단팥 프라페’, ‘제주말차 카페라떼’, ‘제주말차 아이스크림 라떼’, ‘제주말차 아이스크림 디저트컵’ 등이다.
폴 바셋 관계자는 “폴 바셋 말차 음료와 아이스크림은 오래전부터 스테디셀러였지만 최근 글로벌트렌드로 떠오른 말차 메뉴에 대해 고객들의 지속적인 재출시 문의가 있었고, 이에 고객들의 니즈에 맞게 다양한 말차 레시피를 활용한 메뉴를 선보이게 됐다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0