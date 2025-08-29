LG에너지솔루션, 베트남 킴롱모터스와 전기버스용 배터리 공급 업무협약

전기버스용 원통형 NCM 배터리 셀 공급 예정
킴롱모터스, 연산 1만대 생산 버스 공장 운영
자체 조립 공장서 배터리팩 생산 추진
신규 고객사 확보·아시아 시장 입지↑
LG에너지솔루션은 28일 베트남 킴롱모터스(KIM LONG MOTOR)와 전기버스용 원통형 배터리 셀 공급을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 LG에너지솔루션이 킴롱모터스에 버스 장거리 노선에 적합한 삼원계 NCM배터리 셀을 공급하게 된다. 셀을 공급하면 킴롱모터스가 자체 조성한 배터리 조립 공장에서 배터리팩을 완성하고 해당 배터리팩을 전기차에 탑재하는 방식이다. LG에너지솔루션은 안정적인 신규 고객사를 확보하고 아시아 신흥 전기차 시장 내 입지를 다질 수 있게 됐다. 킴롱모터스 측도 메이드 인 베트남 전기차 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 킴롱모터스는 베트남 대표 운수업체인 푸타(FUTA)그룹 자동차부문 자회사로 베트남 후에성에 본사를 두고 있다. 작년 2월 약 1850억 원을 투입해 완공한 공장에서 버스를 생산하고 있다. 연간 1만대 규모 생산이 가능한 공장이다. 현지에서는 전기 및 내연기관 버스 수요가 증가 추세로 제2공장 건설도 검토 중인 것으로 알려졌다. 특히 킴롱모터스는 운영비가 상대적으로 낮은 전기버스 생산 비중을 늘리고 있어 기술력과 신뢰도가 높은 배터리 공급처 확보가 필요한 상황이었다. 현재 림롱모터스는 연산 5만 대 규모 승용차 공장도 건설 중이다. 내년 1분기부터 본격적으로 생산에 돌입한다는 목표다. 또한 이날 협약식에서 킴롱모터스는 후에시에 자체 배터리팩 제조·조립 공장을 조성할 예정이라고 전했다. 베트남 내에서 가장 현대적인 배터리팩 공장을 목표로 하고 있다.
르 꽝 닷(Le Quoc Dat) 킴롱모터스 이사회 부회장은 “배터리는 전기차의 심장으로 세계 최고 수준 기술력과 공급망을 갖춘 LG에너지솔루션과 협력해 전기차 경쟁력을 강화할 것”이라며 “이번 업무협약이 베트남을 아시아와 세계 청정에너지 산업의 중심지로 도약시키는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
