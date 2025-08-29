강남역 역세권 ‘노른자위’… 학군-교통, 더할 나위 없이 좋다

아크로 드 서초
전용 59∼170m² 1161가구 구성
스카이라운지-실내수영장 등 아크로 특화 커뮤니티 대거 적용
경부간선도로 지하화 완료되면, 지상부에 친환경 문화공간 조성
‘서리풀 복합개발’ 사업도 호재
DL이앤씨가 서울 서초구 서초동 1333번지 일원에 ‘아크로 드 서초’를 공급한다. 이 단지는 지하 4층∼지상 39층 아파트 16개 동, 전용 59∼170㎡, 총 1161가구로 조성된다. 이 중 전용 59㎡ 56가구만 일반분양으로 공급할 계획이다.
아크로 드 서초는 서초동 내 대표적인 재건축 5개 단지 중 하나인 서초신동아 1, 2차 아파트 재건축 사업으로 조성되는 단지다. 강남 핵심 지역에 입지해 교통과 학군, 생활편의시설 등 우수한 주거 환경을 갖춘 데다 DL이앤씨의 하이엔드 브랜드 ‘아크로’가 적용된 단지로 차별화된 상품성이 돋보인다. 특히 분양가상한제가 적용돼 합리적인 가격으로 분양에 나설 전망이다.
2호선·신분당선 강남역 더블 역세권… 뛰어난 생활·교육 환경
먼저 지하철 2호선과 신분당선 환승역인 강남역까지 직선거리로 약 600m의 더블 역세권 단지다. 또한 지하철 2·3호선 교대역과 3호선 양재역도 인근에 위치해 있다. 강남을 대표하는 강남대로와 테헤란로, 경부고속도로(서초 나들목)로 접근이 쉬워 자차로도 이동이 수월하다. 또한 강남역에서 수도권 곳곳으로 이동할 수 있는 광역버스, 공항버스 등을 이용할 수 있어 뛰어난 대중교통망도 갖췄다.
아울러 학군도 좋다. 서이초와 맞닿아 있으며 길 건너편에는 서운중이 위치한 학세권 단지다. 또한 교육 1번지라 불리는 대치동 학원가도 인근에 위치해 뛰어난 교육 환경을 갖췄다.
아크로 드 서초는 다양한 편의시설 또한 편리하게 누릴 수 있다. 예술의전당을 비롯해 강남세브란스병원, 가톨릭대성모병원, 신세계백화점 강남점, 한전아트센터, 이마트, 코스트코 등이 단지 반경 2㎞ 내에 위치해 있다.
경부간선도로 지하화 사업 등 개발 호재… 미래 가치 기대
단지 주변으로 굵직한 개발도 이어지고 있어 미래 가치도 기대된다. 인근 서리풀공원 일대 옛 국군정보사사령부(정보사) 부지에 ‘서리풀 지구단위계획구역 특계A(서리풀 복합개발)’ 사업이 진행 중이다. 서울시와 서초구에 따르면 이 사업은 오는 2030년 준공을 목표로 업무복합단지, 미술관, 박물관, 공연장 등이 조성될 예정이다.
‘경부간선도로 지하화 사업(양재∼한남)’도 주목할 만하다. 이 사업은 경부고속도로 잠원 나들목부터 한남대교 남단까지 상행 구간 교통 체증을 해소하기 위해 추진 중이다.
교통량을 분산하기 위해 한남∼양재 나들목을 관통하는 고속도로를 지하화하는 대심도 양쪽에 자동차 전용 지하도로를 추가해 교통량을 분산하는 것이다. 오는 2029년 착공을 목표로 진행 중에 있다. 사업이 완료되면 상습적인 교통 정체 완화는 물론 통행 시간도 단축될 것으로 기대된다.
지하화를 통해 기존 상부 도로가 최소 차로(왕복 4∼6차선)만 남기고 지상부에 보행이 가능한 공간이 만들어진다. 이곳에 공원 등 친환경 복합문화공간이 조성되면 일대 주거 환경도 쾌적해질 전망이다.
아크로만의 하이엔드 조경 및 커뮤니티… 최고급 단지 조성
아크로 드 서초는 부동산 플랫폼 다방이 발표한 하이엔드 아파트 브랜드 선호도 조사에서 4년 연속 1위를 차지한 DL이앤씨의 아크로 브랜드를 적용한 만큼 높은 상품성과 차별화된 설계가 돋보인다.
일반분양분의 경우 신혼부부 및 2∼4인 가구 선호도가 높은 판상형 구조의 59m² 평형으로 실수요자들의 이목을 집중시킬 것으로 보인다.
또한 아크로 드 서초에는 층간소음을 대폭 줄여주는 ‘D-사일런트 플로어’도 적용된다. D-사일런트 플로어는 DL이앤씨만의 특허 기술력으로 소음과 진동을 최소화하는 마감 모르타르 및 완충재를 적용한 층간소음 저감 바닥 구조다.
여기에 층간소음 알림 시스템인 ‘D-사일런스 서비스’도 도입돼 거실에 설치된 센서가 일정 수준 이상의 바닥 진동을 감지하면 월패드로 자동 알림을 보내준다. 환경부 층간소음 기준(39㏈(A)) 이상의 소음을 발생시키는 진동이 10초에 3회 이상 발생 시 ‘주의’ 알림을, 10초에 6회 이상 발생하면 ‘경고’ 알림을 울리는 방식이다. 이는 층간소음을 예방하는 효과와 함께 이웃 간의 분쟁 해결에서도 실질적인 도움을 줄 수 있는 획기적인 시스템으로 평가받고 있다.
이 외에도 각 세대 내에 음식물쓰레기 자동이송설비(소용량 투입구)가 설치된다. 이에 더해 지열 시스템, 태양광발전 시스템 등을 설계해 커뮤니티와 공용부의 관리비 절감을 돕는 아크로의 에너지 절약 시스템도 적용될 예정이다.
게다가 아크로 브랜드만의 정체성을 담은 ‘아크로 가든컬렉션’이 적용돼 단순한 녹지 공간을 넘어 입주민의 품격 있는 삶을 고려한 설계로 눈길을 끈다. 단지의 품격을 올려주는 웰컴가든, 일상 속 여유를 담은 수경형 정원인 워터오르간 램프가든, 물소리를 들으며 휴식하는 티라운지 캐스케이드 램프가든 등 다채로운 테마의 조경 공간이 단지 곳곳에 배치된다.
하이엔드 커뮤니티 ‘클럽아크로’에는 전 타석 프라이빗한 부스로 구성된 스크린골프 라운지, 스크린골프룸, 실내수영장, 사우나, 피트니스센터, 필라테스룸, GX룸, PT룸 등 입주민의 고급 웰니스 라이프를 위한 공간이 마련된다. 또한 실내 놀이터인 키즈라운지, 안전한 등하원을 위한 키즈스테이션, 개인 독서실 스타일의 프라이빗 스터디룸 등 다양한 공간이 조성된다.
특히 높은 곳에서 특별한 휴식을 제공하는 스카이라운지가 2개소(단지별 각 1개소) 설치되며 단지별 특화 시설인 그랜드 라이브러리, 비거리 골프룸, 올데이 다이닝까지 아크로만의 최상위 라이프스타일에 걸맞은 차별화된 커뮤니티가 조성돼 입주민들의 자부심을 높여줄 계획이다.
아크로 드 서초는 고질적인 주차난에 대한 걱정도 없다. 가구당 1.58대 수준(단지별 상이)으로 강남에서 보기 힘든 넉넉한 주차 공간을 확보했으며 스마트 시스템과 연계돼 편리한 주차를 돕는 AI 주차 유도 관제 시스템도 적용할 예정이다.
분양 관계자는 “‘서초2동 독수리 5형제’로 불리는 재건축 단지 중 마지막 단지로 이전부터 언제 분양에 나설지 등 많은 분의 관심을 받아왔다”라며 “그동안 강남과 아크로가 만나면 분양 시장에 한 획을 그어왔던 만큼 이번에도 강남에서 새로운 이정표를 만들어내도록 노력하겠다”고 말했다.
한편 아크로 드 서초는 사이버 주택전시관으로 운영될 예정이며 입주는 2029년 1월 예정이다.
