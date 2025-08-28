美관세 타결-소비쿠폰에… 기업체감경기 석달만에 상승

반도체-자동차 중심 수출 호조
대규모 추가경정예산과 관세 불확실성 완화로 기업 체감경기가 석 달 만에 상승한 것으로 나타났다.
유통-의약품 업체도 업황 개선
27일 한국은행의 8월 기업경기조사에 따르면 이달 전산업 기업심리지수(CBSI)는 전월보다 1.0포인트 상승한 91.0이었다. 6월과 7월 두 달 연속 하락하다가 석 달 만에 반등한 것이다. 8월 CBSI는 지난해 11월(91.8) 이후 9개월 만에 최고치로도 나타났다.
산업별로 제조업 CBSI(93.3)는 전월보다 1.4포인트 상승했다. 비제조업 CBSI(89.4)도 0.7포인트 올랐는데 이는 지난해 11월(92.5) 이후 9개월 만에 최고치다.
이는 지난달 극적으로 미국과 관세 협상이 타결돼 예상보다 관세가 내려가고, 민생회복 소비쿠폰 발행으로 소비 심리가 개선된 데 따른 것으로 풀이된다. 하지만 여전히 장기평균 수준을 밑돌아 기업들은 체감 경기를 ‘비관적’으로 평가하는 것으로 나타났다. CBSI는 기업경기실사지수(BSI) 가운데 주요 지수(제조업 5개, 비제조업 4개)를 바탕으로 산출한 심리 지표를 말한다. 장기(2003∼2024년) 평균인 100을 웃돌면 경제 전반 기업 심리가 낙관적, 반대로 밑돌면 비관적이라는 뜻이다.
세부 업종의 BSI 중 제조업에서는 자동차와 기타 기계·장비, 전기장비 등 업종이 상승세로 나타났다. 비제조업 중에서는 민생회복 소비쿠폰과 전공의 복귀 등으로 유통업체와 의약품 업체 업황이 개선된 덕에 도소매업이 호조를 보였다.
이혜영 한은 경제심리조사팀장은 “관세 협상 타결로 통상 관련 불확실성이 낮아진 가운데 반도체와 자동차를 중심으로 수출이 호조세를 나타냈다”며 “비제조업도 휴가철, 민생회복 소비쿠폰 등의 영향으로 개선됐다”고 말했다. 이번 조사는 이달 11∼19일 전국 3524개 업체를 대상으로 진행됐다.
이호 기자 number2@donga.com
