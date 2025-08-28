최태원 “사회문제 해결 모두 주도적 참여해야”

사회적 가치 플랫폼 ‘소백’ 폐막
국내 최대의 민간 사회적 가치(Social Value) 플랫폼인 ‘소셜밸류커넥트(SOVAC·소백)’가 마무리됐다. SOVAC 사무국은 서울 강남구 코엑스에서 25일부터 이틀간 열린 ‘SOVAC 2025’가 1만여 명이 참여한 가운데 막을 내렸다고 27일 밝혔다. 이번 행사에는 SK하이닉스·SK텔레콤·현대해상·카카오임팩트 등 기업과 서울대·KAIST 등 학계, 행정안전부·고용노동부 등 정부 및 공공기관을 포함해 SOVAC 파트너사 180여 개가 참가했다.
정부-기업-학계 등 1만명 참여
AI 활용 해법 제시 경진대회도
올해 행사에는 대학생 등 청년 세대와 일본의 사회적 기업 관계자들이 참여하면서 사회적 가치 생태계 확장 가능성을 보여줬다. 올해 처음 대학생들이 인공지능(AI)을 활용해 사회 문제 해결을 위한 해법을 제시하는 경진대회를 열었다.
최태원 SK그룹 회장이 제안해 2019년 출범한 SOVAC은 지난 7년간 사회적 기업에 대한 투자 유치와 제품 및 서비스 판로 개척에 기여했다는 평가를 받고 있다. 최 회장은 행사 첫날 영상 개회사를 통해 “복합적 사회 문제에 대해 지속 가능한 해법을 만들기 위해서는 발상과 구조의 전환이 필요하다”며 “이는 정부 혼자 할 수 없고, 기업·시민사회·학계 모두가 주도적으로 참여해야 한다”고 강조했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
