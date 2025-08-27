알리-테무 등 中직구 24% 껑충… 2분기 카드 해외 사용액 증가

중국 온라인 쇼핑몰을 통한 해외 직접 구매(직구)가 늘면서 국내 거주자들의 카드 해외 사용액이 늘었다. 외국인 관광객이 증가하면서 국내 비거주자의 국내 카드 사용 금액은 사상 최고치를 기록했다.
한국은행이 26일 발표한 ‘2분기(4∼6월) 거주자의 카드 해외 사용 실적’에 따르면 국내 거주자의 카드(신용·체크) 해외 사용 금액은 총 55억2300만 달러(약 7조7200억 원)로 집계됐다. 1분기(1∼3월) 53억4600만 달러보다 3.3% 증가했다.
국내 거주자의 카드 해외 사용 금액은 지난해 4분기(10∼12월·―1.2%)와 올 1분기(―5.2%) 연속 감소하는 추세였지만 올 2분기엔 반등했다. 또 전년 동기(51억8500만 달러)보다도 늘었다. 지난해 2분기와 비교했을 때 사용한 카드 수는 1857만2000장에서 1818만 장으로 감소했지만, 카드 1장당 사용 금액이 295달러에서 304달러로 늘었다.
국내 거주자의 카드 해외 사용 금액이 늘어난 것은 처음으로 한 분기에 2조 원을 넘긴 온라인 해외 직구의 영향으로 풀이된다. 온라인 쇼핑을 통한 해외 직구는 올 1분기 13억5000만 달러에서 2분기 15억5000만 달러로 15.2% 증가했다. 통계청에 따르면 2014년 통계를 집계한 이래 해외 직구액이 한 분기에 2조 원을 넘긴 것은 처음이다.
알리익스프레스, 테무 등 중국 온라인쇼핑몰을 이용한 해외 직구는 같은 기간 8억4000만 달러에서 10억4000만 달러로 24.3% 증가했다.
한편 외국인 관광객 등 국내 비거주자가 국내에서 사용한 카드 금액은 역대 최고치를 기록했다. 한은에 따르면 2분기 비거주자의 카드 국내 사용 금액은 37억9000만 달러로 1분기(27억4000만 달러) 대비 38.2%나 증가했다. 종전 최고치였던 지난해 4분기(33억8000만 달러)를 넘어 최고치를 경신했다.
이는 한국을 찾은 외국인이 증가한 결과로 보인다. 한국관광공사에 따르면 올 2분기 한국을 찾은 외국인 관광객은 496만 명이었다. 올 1분기(387만 명)를 훌쩍 뛰어넘었다.
홍석호 기자 will@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0