트럼프가 탐낸 李대통령 펜은 국산 제나일…한달반 수작업

이재명 대통령이 25일(현지 시간) 한미 정상회담을 기념해 도널드 트럼프 미국 대통령에게 즉석에서 건넨 만년필이 국내 수제 만년필 제작업체 ‘제나일’이 제조한 서명용 펜인 것으로 확인됐다.
26일 업계에 따르면 이 대통령이 트럼프 대통령에게 즉석 선물한 펜은 국내 업체 제나일이 대통령실의 요청으로 약 1달 반간 주문 제작한 만년필인 것으로 나타났다. 이곳은 장인이 원목을 직접 깎아 만든 펜으로 유명한 곳이다. 제품에 따라 장미나무, 올리브나무 등 소재를 선택할 수 있다. 야자수 잎 추출 왁스, 밀랍 등 천연 재료를 사용하는 것이 특징이다. 판매용 제품의 가격은 8만~15만 원대다. 제나일은 앞서 1기 트럼프 방한과 남북미 3국 정상회담 당시에도 트럼프 대통령 서명용 펜을 제작한 바 있다.
이 대통령은 한미 정상회담을 기념하는 서명식에서 갈색빛이 도는 두꺼운 두께의 펜으로 방명록을 작성했다. 트럼프 대통령은 펜을 가리키며 “직접 대통령이 가져오신 건가”라고 물었다. 이 대통령은 “맞다. 가져온 것”이라고 답했다. 이에 트럼프 대통령은 “다시 가져가실 거냐”며 농담을 건넸다. 미소를 지은 이 대통령은 양손을 들어 보이며 트럼프 대통령에게 펜을 가져도 좋다는 제스처를 취하며 이를 선물했다.
김용현 제나일 대표는 “7월 무렵 대통령실로부터 제작 요청을 받았다”며 “시간 날 때 틈틈이 만들어달라고 하셔서 조금씩 제작했다”고 말했다. 제나일 측은 이달 17일경 해당 제품을 대통령실에 전달했다고 한다. 해당 펜 심은 시중에 판매 중인 모나미 네임펜을 다듬은 것으로 알려졌다. 펜 케이스에는 태극 문양과 봉황이 각인돼 있다.
