샥즈, 국가대표 수영선수 초빙특강 개최… “사용자 찾아가는 소통 늘리겠다”

물속에서도 자유로운 리듬, 오픈스윔 프로의 새 경험
샥즈는 25일 국내 최대 수영 커뮤니티 SHC(Swimming Holic Club)와 손잡고 지난 23일 안양 신성 실내수영장에서 진행한 ‘국가대표 초청 수영 특강’을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.
안양 신성 실내수영장에서 사용자 대상 특강 진행
박한별·김지훈 국가대표 선수, 배영·접영 기술 지도
이번 특강은 초보자부터 숙련자까지 다양한 수영인을 대상으로 샥즈의 오픈스윔 프로(OpenSwim Pro)를 체험할 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 무료로 진행된 행사는 수중에서도 선명한 음질을 유지하는 제품의 특성을 알리기 위해 기획되었다. SHC의 34만 명 회원을 기반으로 모집 초기 20.8:1의 높은 경쟁률을 기록하며 큰 관심을 끌었다.
행사에는 샥즈 소속 애슬리트이자 전 국가대표 박한별 선수와 2024 파리올림픽 국가대표 김지훈 선수가 강사로 참여해 각각 배영과 접영기술을 지도했다. 선발된 12명의 SHC 회원은 사전에 제공된 오픈스윔 프로를 착용하고 수영하며 제품의 방수 성능과 수중 MP3 기능(음악 파일을 저장해 재생하는 기능)을 체험했다.
참가자들은 “물속에서 음악이 또렷하게 들려 수영에 몰입할 수 있었다”, “국가대표 선수들과 소통하며 샥즈 제품을 경험한 시간이 기억에 남는다”고 평가했다. 특강 외에도 선수들과의 팬미팅, 기념품 증정, 개별 사진 촬영 시간이 마련돼 참가자들의 만족도를 높였다.
샥즈 관계자는 “이번 행사는 오픈스윔 프로의 골전도 기술(소리를 뼈를 통해 귀에 전달하는 방식)과 방수 성능을 강조하며, ‘BE OPEN’이라는 브랜드 가치를 전달하는 자리였다. 수영뿐 아니라 다양한 스포츠 분야에서 고객이 직접 참여하는 오프라인 행사를 통해 브랜드 경험을 넓혀가겠다”고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
