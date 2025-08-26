‘AI 의료심사’ 도입… 속도-정확성 ‘업’

삼성화재
삼성화재는 암 진단 및 수술 급여 심사의 효율성과 정확성을 높이기 위해 ‘AI 의료심사’를 도입했다고 21일 밝혔다. 인공지능(AI)이 사람 대신 인간의 암 진단 보험금 지급을 심사하게 되는 것이다.
이번에 도입한 ‘AI 의료심사’는 방대한 의료 데이터를 기반으로 진단서, 검사결과지, 수술기록지 등 다양한 의료 문서를 자동으로 분석하는 시스템이다. 특히 OCR(문자 인식) 기술과 생성형 AI를 결합해 기존 수기 검토 과정을 대폭 단축하고 심사 결과의 일관성과 신뢰성을 동시에 확보했다.
암 진단 보험금 지급은 보험사에서도 까다로운 업무로 여겨진다. 암 진단 보험금 지급은 단순히 의사의 진단서만으로는 확정할 수 없으며 조직검사·미세침흡인검사 등 병리학적·임상학적 자료를 면밀히 검토해야 한다. 기존에는 심사자가 수십 페이지에 달하는 자료를 직접 판독해야 해 시간이 오래 걸렸다. 이에 따라 심사 소요 시간 편차가 발생하는 한계가 있었다.
삼성화재 장기보상AI추진파트 김기평 파트장은 “AI가 대체판단을 수행함으로써 암 심사건의 인력 검토 비중이 약 55% 감소했다”며 “정확도 향상·업무 효율성·사업비 절감이라는 세 가지 효과가 있었다”고 설명했다. 또 “향후 AI 적용 범위를 암 외 다양한 질환과 진단 분야로 확대할 계획이다”라고 밝혔다.
한편 삼성화재는 ‘AI의료심사’의 배타적 사용을 위해 자사 ‘AI의료심사’ 시스템에 대한 특허출원을 19일 완료했다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0