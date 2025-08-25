삼성 ‘차세대 펠티에 냉각기술’ 공학 노벨상 받았다

‘R&D 100 어워드’ 혁신기술 선정
삼성전자가 미국 존스홉킨스대 응용물리학연구소와 협력해 연구한 냉각 기술이 세계적 권위의 상을 받았다.
美존스홉킨스대와 협력, 냉매 없애
삼성전자는 존스홉킨스대 응용물리학과연구소와 산학협력으로 공동 진행한 ‘차세대 펠티에(펠티어) 냉각 기술’ 연구가 미국 R&D 월드 매거진이 주관하는 ‘2025 연구개발(R&D) 100 어워드’의 100대 혁신 기술로 선정됐다고 24일 밝혔다.
펠티어 냉각은 냉매 없이 전기만으로 열 흐름을 정밀 제어할 수 있도록 하는 친환경 기술이다. 가전, 반도체, 의료기기, 데이터센터 등 다양한 산업 분야에서 활용할 수 있을 것으로 기대되고 있다.
기존의 냉장고는 기체 상태의 냉매를 압축해 액체로 만들고 이를 다시 증발시켜 주변의 열을 흡수, 방출하는 방식으로 내부 온도를 낮췄다. 반면 펠티어 냉각은 반도체 소자에 전기를 보내 한쪽 면은 차가워지고 다른 면은 뜨거워지는 효과를 활용해 온도를 낮춘다. 연구팀은 새로 개발한 펠티어 냉각 기술의 냉각 효율이 기존 냉매 대비 약 75% 향상됐다고 설명했다.
R&D 100 어워드는 매년 과학기술 분야의 발전에 기여한 가장 혁신적인 100대 과학기술에 주는 상으로 1963년 제정됐다. 삼성전자는 “R&D 100 어워드는 세계적 권위의 상으로 ‘산학 혁신의 오스카상’ ‘공학의 노벨상’ 등으로 불린다”고 했다.
박현익 기자 beepark@donga.com
