초강력 대출 규제에도 서울 아파트 가격이 오르는 이유

수도권 및 규제지역 주택담보대출 한도를 최대 6억 원으로 제한하는 ‘6·27 대출 규제’가 시행되면서 주택시장이 다시 안정을 찾을 것이라는 기대가 높았다. 하지만 최근 발표된 KB부동산의 ‘주간 아파트 통계’ 자료는 예상과 다른 모습을 보이고 있다(그래프1 참조). 8월 11일 기준 서울 아파트 가격이 평균 0.13% 상승한 것으로 나타났기 때문이다. 특히 송파구(0.46%)와 광진구(0.35%), 영등포구(0.30%) 아파트 가격은 전주 대비 0.3% 이상 급등하는 모습을 보였다. 시중 유동성을 조였음에도 아파트 가격이 상승하는 원인은 무엇일까.
송파구 0.46%로 최대 상승 시장 참여자들의 통념에 따르면 부동산 가격 상승은 기본적으로 통화 공급 증가에 기반한다. 즉 돈이 시장에 많이 풀리면 인플레이션 압력이 높아지고, 이는 다시 자산 가격 상승을 유발한다는 논리다. 하지만 이런 단순 논리가 부동산 가격 변화를 모두 설명할 수 있을까.
‘그래프2’는 총통화 증가율과 주택 매매 가격의 관계를 보여주는데, 선후관계가 뚜렷하지 않다. 대표적 시기가 2008년으로, 당시 글로벌 금융위기 충격으로 주택 가격이 폭락했지만 총통화 공급은 크게 늘어난 바 있다. 한국은행이 수출 경기 부진에 대응해 통화 공급 확대에 적극 나섰기 때문으로 풀이된다.
2022년도 마찬가지다. 2021년을 고비로 총통화 증가율이 둔화되기는 했지만 여전히 플러스를 기록했음에도 주택 가격은 1997년 이후 가장 큰 폭으로 하락했다. 당시 총통화는 2022년 레고랜드 사태, 2023년 새마을금고 뱅크런 같은 사건·사고에도 2.5% 이상 늘어났다.
더 나아가 총통화 변화보다 주택 가격 변동이 더 먼저 나타난 경우도 적잖다. 대표적인 사례가 2013년으로, 주택 가격이 상승한 다음에야 통화 공급량이 늘어난 것을 확인할 수 있다. 이런 현상이 나타난 것은 실수요자 중심으로 주택 매입이 이어지면서 박근혜 정부의 주택담보인정비율(LTV)과 총부채상환비율(DTI) 규제 완화가 효과를 발휘했기 때문이다. 이처럼 주택시장 흐름은 단 하나의 지표만으로 설명할 수 없다.
이때 가장 주목해야 할 변수는 바로 전세 가격 동향이다. 전세 가격은 주택 착공이 크게 증가하고 약 3년이 지난 다음에야 안정된다. 이런 현상이 나타나는 이유는 아파트는 케이크처럼 금방 만들어낼 수 있는 물건이 아니기 때문이다. 깊게 땅을 파고 철근 콘크리트 구조물을 올리고 인테리어까지 마무리해야 ‘준공’ 딱지를 받을 수 있다. 그 대신 한 번 입주가 시작되면 주변의 전세 가격 하락을 유발한다. 자기 집에 바로 들어가 살 형편이 안 되는 사람들이 새집을 전세로 내놓기 때문이다.
전세수급지수 3년 10개월 만에 최고치 이런 측면에서 최근 서울 아파트 전세 가격 상승 압력이 높아진 것은 심상찮은 징후로 판단된다. KB부동산 통계에 따르면 전세수급지수는 최고치를 경신했다. 전세수급지수는 기준점 100을 초과하면 전세를 찾는 수요가 공급을 앞지르는 상황인데, 최근 152.0을 기록했다. 지난주(148.5)보다 3.5pt 올랐으며, 주간 기준으로는 2021년 10월 18일(151.2) 이후 3년 10개월 만에 가장 높은 수치다.
전세 수급 여건이 타이트해진 것은 주택 착공이 여의치 않기 때문이다. 부동산 프로젝트파이낸싱 부실 문제가 여전한 데다, 최근 각종 이슈로 공기 연장 가능성이 크게 높아진 것이 문제로 부각되고 있다. 특히 분양가상한제는 물론, 재건축초과이익환수제 등 다양한 규제가 지속되고 있어 주택 착공이 연내 신속하게 늘어나기는 어려울 전망이다.
따라서 입주 물량 감소가 심각한 지역을 중심으로 전세 가격 상승 압력이 높아질 것으로 예상된다. 그리고 이런 전세 가격 압력 상승은 매매 가격과의 갭을 좁히는 결과를 가져와 갭투자가 다시 부활할 가능성을 키울 수밖에 없다. 아마도 이미 많은 사람이 최근 전세 가격이 가파르게 오르며 갭이 줄어든 지역을 주시하고 있을 것이다.
