[DBR/알립니다]‘2026 DBR 비즈니스 트렌드 인사이트쇼’를 개최합니다

글로벌 정세와 경제, 기술 패러다임이 급변하는 가운데 비즈니스 리더들은 매일 새로운 기회와 동시에 예상치 못한 위험을 맞닥뜨리고 있습니다. 불확실성이 일상이 된 시대, 수많은 신호 속에서 의미 있는 흐름을 가려내는 통찰이 절실합니다.
DBR(동아비즈니스리뷰)은 학계 및 업계 전문가 트렌드 어드바이저 100명과 함께 전략·인사·마케팅·혁신·거시경제 등 경영 전반의 영역에서 내년도 비즈니스 환경을 규정할 12가지 핵심 키워드를 도출했습니다. 그리고 각 키워드를 집필한 필자들이 직접 무대에 올라, 변화의 물결 속에서 누구나 실질적인 해법을 찾을 수 있도록 깊이 있는 인사이트를 전합니다. 2026년 비즈니스를 준비하는 모든 분의 많은 관심과 참여를 바랍니다.
●일시: 2025년 10월 15일(수) 오전 10시∼오후 5시 30분
●장소: 서울 강남구 삼성동 슈피겐홀
●주최: 동아일보 미래전략연구소
●연사: △문정빈 고려대 교수 △송수진 고려대 교수 △여준상 동국대 교수 △ 권기범 East Texas A&M대 교수 △김명희 인피니티코칭 대표 △이재형 엠지알브이 CHRO △박제홍 아키텍트에쿼티 대표 △이재훈 작가 △장진규 컴패노이드랩스 의장 △천서형 LG경영연구원 연구위원 △강보라 연세대 커뮤니케이션연구소 전문연구원 △배정희 베인앤드컴퍼니코리아 파트너 및 DBR 편집진
●참가비: 15만 원(부가세 별도) ※온·오프라인 동시 진행
●신청, 등록(웹사이트): www.dbredu.com
●행사 문의: 02-361-1528, dbredu@donga.com
※DBR 디지털, 매거진, 패키지 연간 독자 중 선착순 20명 무료 초청(e메일 안내 참조)
댓글 0