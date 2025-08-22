美관세에, 우체국 미국행 소포-EMS 접수 중단

민간제휴 상품 이용땐 발송 가능
미국의 관세정책이 바뀌면서 한국에서 미국으로 보내는 우체국 국제우편이 단계적으로 중단된다. 다만 민간 특송사가 운영하는 상품으로는 국제우편을 보낼 수 있다.
“접수 재개 시점은 아직 미정”
21일 과학기술정보통신부 우정사업본부에 따르면 25일부터는 미국행 항공 소포가, 26일부터는 국제 특급 우편 서비스(EMS) 가운데 서류를 제외한 모든 물품에 대해 우체국 창구 접수가 중단된다. 이 조치는 미국 정부의 관세 정책 변경이 적용되는 29일 0시(현지 시간) 미국 도착분부터 적용된다.
그동안 미국은 해외에서 반입되는 800달러 이하 물품에 대해 관세를 면제해 왔다. 800달러를 초과하는 물품의 경우 가액에 따라 차이는 있으나 약 10%의 관세를 부과했다.
하지만 29일부터 서류 및 서신 등을 제외한 미국행 모든 국제우편물이 신고 및 15%의 관세 부과 대상이 됐다. 미국 측은 또 모든 우편물을 전수조사하기로 했다. 이에 통관 업무 부담이 늘어난 미국우정공사가 각국에 ‘발송국에서 알아서 조치해 달라’라는 취지로 요청한 상태다.
다만 우정사업본부는 민간 제휴 상품인 ‘EMS 프리미엄’ 서비스를 이용하면 미국 관세 정책과는 무관하게 물품을 발송할 수 있다고 밝혔다. 민간 특송사가 운영하는 해당 서비스는 수취인(받는 사람)에게 관세를 부과한다.
우정사업본부 관계자는 “미국행 모든 물품에 대한 신고 및 관세 의무가 부과되면서 발송 처리에 어려움이 있어 부득이하게 접수 중지 결정을 내렸다”며 “접수 재개 시점은 아직 정해지지 않았다”고 밝혔다.
김하경 기자 whatsup@donga.com
