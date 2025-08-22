불붙은 ‘AI 거품론’에 美기술주 급락… 업계 “옥석가리기 시작”

올트먼 이어 MIT도 ‘AI 버블’ 경고… MS-애플-구글 등 줄줄이 주가 하락
“거품 일부 있지만 AI혁신 시작돼… 진짜 혁신기업, 더 돋보이게 될 것”
오픈AI 매출 ‘작년 3배 수준’ 전망도
글로벌 인공지능(AI) 업계를 대표하는 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 ‘AI 버블’ 발언 이후 투자자들의 불안이 가중되며 미국 기술주가 급락하고 있다. AI 파일럿 프로그램의 5%만이 수익을 내고 있다고 진단한 매사추세츠공과대(MIT)의 보고서도 이 같은 버블론에 불을 지폈다.
하지만 AI 혁명은 거스를 수 없는 대세라는 반론도 만만치 않은 가운데, 이번 논란을 계기로 ‘옥석 가리기’가 시작되면서 관련 생태계가 더 건강해질 것이란 전망도 제기된다.
● AI 버블 경고에 미국 증시 흔들
‘AI 거품론’에 불을 붙인 것은 AI 열풍을 일으킨 장본인인 올트먼 CEO였다. 올트먼이 15일(현지 시간) 정보기술(IT) 전문 매체 더버지와의 인터뷰에서 “지금 투자자들이 AI에 지나치게 흥분한 단계에 있다”며 “사람 셋과 아이디어 하나를 가진 일부 AI 스타트업이 상당히 높은 기업가치로 투자를 받는 것은 매우 합리적이지 않다”고 언급한 것이다.
여기에 18일 MIT 산하 NANDA 이니셔티브가 ‘생성형 AI의 격차: 2025년 기업 내 AI 현황’ 보고서를 내고 기업들의 AI 사업 성과가 기대에 못 미친다고 지적한 것도 AI 투자 버블론에 힘을 실었다. 보고서는 “AI 파일럿 프로그램 가운데 5%만이 수백만 달러의 가치를 창출했고, 나머지 95%는 아무 수익을 내지 못하고 있다”고 밝혔다.
이 영향으로 뉴욕 증시가 사흘째 혼조세를 보였다. 20일 뉴욕증권거래소(NYSE)에 따르면 기술주 중심의 나스닥지수는 전 거래일 대비 0.67% 떨어진 21,172.86에 장을 마쳤다. 마이크로소프트(MS)와 애플은 각각 0.79%, 1.97% 떨어졌고, 구글과 아마존 주가도 각각 1.14%, 1.84% 하락했다. 페이스북 모회사 메타와 테슬라도 각각 0.50%, 1.64% 떨어졌다.
● AI업계 “기술 잠재력 가진 기업인지 옥석 가려질 것” 기대
그러나 시장은 AI의 성장 잠재력을 여전히 높게 평가하고 있다. 웨드부시증권의 분석가 댄 아이브스는 “거품이 일부 있는 것은 맞지만 AI 혁신은 이제 막 시작됐고, 중장기적 실제 영향력은 오히려 과소평가되고 있다”고 내다봤다.
AI 및 투자업계에선 투자 과열에 대한 경고로 오히려 ‘옥석 가리기’가 이뤄지는 긍정적 효과가 날 것으로 기대했다. 국내 AI업계 투자담당 임원은 “투자자들 사이에 ‘옥석 가리기’가 필요하다는 공감대가 이미 강하게 형성돼 있다”며 “버블 논쟁이 있을수록 버블의 가능성이 낮아진다. 이런 논의들이 더욱 건전한 AI 생태계 조성에 기여할 것”이라고 했다. 미국을 거점으로 활동하는 한 국내 AI 스타트업 관계자도 “오히려 진짜 혁신 기업은 더욱 돋보이게 될 것”이라고 했다.
실제로 올트먼이 과도한 밸류에이션과 ‘투자 과열’을 인정했을 뿐 오픈AI의 실적은 상승세다. 세라 프라이어 오픈AI 최고재무책임자(CFO)는 20일 경제전문매체인 CNBC와의 인터뷰에서 “7월 매출이 처음으로 10억 달러를 넘었다”고 밝혔다. 2022년 말 챗GPT를 출시한 오픈AI는 급속도로 성장하고 있다. 지난해 매출은 37억 달러였는데 올해 들어서는 한 달 매출이 지난해 매출의 4분의 1을 넘어선 것이다. 업계에서는 올해 오픈AI의 매출이 지난해의 3배 수준인 127억 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.
댓글 0