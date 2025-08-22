국내 대표 참치… ‘슈퍼 참치’ 부른 BTS 진과 만났다

1982년 출시 이후 많은 사랑을 받으며 국민의 단백질을 책임져 온 동원참치가 최근 글로벌 아티스트인 방탄소년단의 진과 손을 잡았다. 동원F&B는 솔로곡 ‘슈퍼 참치’를 공개하는 등 참치에 대한 애정을 갖고 있는 진과 함께 고단백 영양 식품 동원참치를 전 세계에 알릴 계획이다.
동원F&B, 동원참치 브랜드 모델로 방탄소년단 진 발탁
동원F&B(대표이사 김성용)가 글로벌 스타 방탄소년단의 진을 대한민국 대표 참치캔 ‘동원참치’의 브랜드 모델로 발탁했다.
이번 모델 선정은 진이 2021년 공개한 솔로곡 슈퍼 참치가 배경이 됐다. 진은 낚시를 즐기던 중 참치를 잡은 경험을 살려 노래를 만들었으며 해당 노래의 영상은 유튜브 누적 조회수 1억 회를 돌파하는 등 전 세계적으로 많은 사랑을 받았다. 동원F&B는 참치에 대한 남다른 애정을 가진 진과 함께 고단백 영양 식품 동원참치를 알릴 계획이다.
동원F&B는 지난달 22일 티저 영상을 공개하며 본격적인 마케팅 활동에 나섰다. 티저 영상에서는 노래 슈퍼 참치가 등장하며 메인 광고에 대한 호기심을 자극한다. 이어 27일 진이 슈퍼 참치를 개사한 노래에 맞춰 활기찬 안무를 선보이는 본 광고를 공개했고 8월에는 매주 한 편씩 SNS 쇼츠도 업로드하고 있다. 또한 모델 진의 사진을 넣은 참치캔과 스티커로 구성된 ‘BTS 진 에디션’을 판매하는 등 다양한 마케팅 활동을 전개하고 있다.
동원F&B 관계자는 “특유의 밝은 에너지로 많은 사랑을 받는 모델 진을 통해 고단백 동원참치의 건강한 이미지가 소비자들에게 잘 전달될 것으로 기대한다”며 “세계적인 아티스트 진과 함께 대한민국 대표 참치캔 동원참치를 글로벌 소비자들에게 알릴 것”이라고 말했다.
국민 단백질 책임진 지 40년… 다양하게 즐긴다
국내 대표 참치캔 제조 기업 동원F&B는 지난 1982년부터 40여 년간 참치캔 시장에서 독보적인 1위를 기록하고 있다. 여기에 그치지 않고 동원참치의 수요 확대를 위해 제품 포트폴리오를 강화하고 있다. 동원참치는 참치캔 시장점유율 80% 이상을 차지하며 연간 5000억 원 이상의 매출을 기록하는 스테디셀러 제품이지만 새로운 고객층과 수요를 이끌어내기 위해서다.
동원F&B는 집에서 요리하는 사람들이 점점 줄어든다는 점에 주목했다. 기존의 동원참치 캔이 김치찌개, 볶음밥, 샌드위치 등 각종 요리에 빠질 수 없는 ‘필수 재료’로 사랑받아 왔다면 앞으로는 별도의 요리를 하지 않고 ‘바로 먹는 반찬’으로 포지셔닝하는 것이 중요하다고 판단했다. 이를 위해 지난 2023년 약 2년의 연구개발을 거쳐 밥반찬으로 제격인 참기름 참치캔 ‘동원맛참’을 선보였다. 카놀라유가 들어 있는 일반 살코기 참치캔과 달리 동원맛참은 카놀라유에 참기름을 더한 제품으로 참치 살코기에 참기름이 촉촉하게 스며들어 별도의 조리 없이 밥과 바로 먹기 좋다.
단백질부터 오메가3까지… 한 캔에 가득 담긴 영양소
참치의 단백질 함량은 전체 영양 성분의 27.4%로 생선 가운데 가장 높다. 돼지고기(19.7%), 쇠고기(18.1%), 닭고기(17.3%) 등 육류와 비교해도 더 많다. 또한 ‘건강한 지방’의 대표 주자인 오메가3도 풍부하게 들어 있다. 오메가3는 불포화지방산의 일종으로 미국심장협회(AHA) 연구에 따르면 오메가3 지방산은 혈중 콜레스테롤과 혈압을 낮춰 성인병과 심장병의 위험을 줄여준다.
동원참치는 대표적인 고단백 영양 식품 중 하나다. 동원참치 ‘라이트 스탠다드’ 한 캔(135g 기준)에는 성인 일일 권장량(55g)의 절반 수준인 25g의 단백질이 들어 있으며 이는 달걀 4.3개, 두부 1모, 닭가슴살 110g과 같은 분량이다. 이 외에도 칼슘, DHA, EPA, 비타민 등 인체에 유익한 영양 성분이 들어 있다. 특히 참치에는 면역력을 증강시켜 준다는 셀레늄도 풍부하게 들어 있다. 동원참치 150g 한 캔으로 약 120㎍의 셀레늄을 섭취할 수 있는데 이는 세계보건기구가 발표한 셀레늄의 일일 권장량인 50∼200㎍(성인 기준)을 충족하는 수치다.
