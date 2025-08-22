도심 속 바캉스에서 누리는 커피 한 잔의 즐거움

[Food&Dining] 동서식품
서울 한남동에 위치한 동서식품 ‘맥심플랜트’가 여름에 어울리는 시원한 분위기와 색다른 여름 메뉴로 주목받고 있다. 맥심플랜트는 계절에 따라 달라지는 다채로운 인테리어와 스페셜티 커피, 차별화된 콘텐츠로 인기가 높은 커피 복합 문화 공간이다. 2018년 4월 오픈한 맥심플랜트는 누적 방문객 수 142만 명(2025년 6월 말 기준)을 넘어섰다.
올여름 맥심플랜트는 ‘Blue in Maxim Plant’라는 콘셉트에 맞춰 블루 톤을 활용해 청량한 느낌을 더했다. 1층 폴딩 도어 앞에는 푸른 수영장을 연상시키는 공간을 통해 도심 속 바캉스 감성을 더했으며 중앙 카운터 상단에는 푸른빛 실 커튼을 드리워 시원한 무드를 연출해 눈길을 끌고 있다.
다채롭게 즐기는 시즌 한정 메뉴 및 인스턴트커피 연계 메뉴
맥심플랜트에서는 올여름 시즌 한정 메뉴인 ‘코코넛 아이스 라떼’를 선보였다. 맥심플랜트만의 서머 블렌드 에스프레소에 코코넛밀크를 더해 달콤하면서도 고소한 맛을 살렸으며 볶음 코코넛 가루를 얹어 바삭한 식감과 색다른 비주얼을 즐길 수 있는 것이 특징이다. 풍부한 에스프레소의 향과 부드러운 코코넛의 풍미가 입안 가득 즐거움을 전한다.
여름 시즌 한정으로 ‘Summer Blend 아이스 아메리카노’도 출시했다. 리치, 망고 등 열대과일의 달콤함과 레몬의 상큼한 풍미가 어우러진 커피로 여름철 시원하게 즐기기 좋다.
친숙한 맥심 커피믹스를 감각적으로 재해석한 인스턴트커피 연계 메뉴도 맛볼 수 있다. 특히 ‘맥심 모카골드’ 연계 메뉴 3종은 맥심 모카골드를 신선하게 해석해 인기가 높다. 오리지널 레시피의 ‘모카골드 오리지널’, 오리지널에 진한 맛을 더한 ‘모카골드 부스트’, 시원하게 즐기는 ‘모카골드 아이스’ 등이다.
오감으로 느끼는 스페셜티 커피 체험 ‘공감각 커피’
맥심플랜트 3층 브루잉 라운지에서는 ‘공감각 커피’를 체험할 수 있다. 공감각 커피는 스페셜티 커피를 취향대로 골라 미각, 후각, 청각, 시각 등 여러 가지 감각으로 느낄 수 있는 프로그램으로 맥심플랜트의 대표 콘텐츠로 꼽힌다.
먼저 고객이 태블릿을 통해 평소 선호하는 커피의 향미, 산미, 로스팅 정도를 고르면 총 16종의 스페셜티 커피 원두 중 가장 취향에 맞는 커피를 추천해 준다. 이때 해당 커피와 어울리는 시, 음악을 함께 제공하는 것이 특징이다. 공감각 커피 전용 좌석에 비치된 헤드셋으로 감미로운 음악을 감상할 수 있어 오감으로 커피를 즐기는 색다른 경험을 선사한다.
이 외에도 맥심플랜트에서는 일반 고객을 대상으로 커피에 관한 기초 지식을 배울 수 있는 베이직 클래스부터 직접 커피를 볶고 추출하는 로스팅 클래스까지 다양한 커피 클래스도 운영된다.
동서식품 관계자는 “올여름 맥심플랜트에서는 특별한 시즌 메뉴와 보기만 해도 시원한 블루 포토존을 통해 도심 한복판에서 여유로운 바캉스 분위기를 즐길 수 있다”며 “앞으로도 방문객들에게 맥심플랜트에서만 즐길 수 있는 다양한 메뉴와 콘텐츠를 제공할 것”이라고 말했다.
