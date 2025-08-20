한화오션-현대건설, 해상풍력 공급망 국산화 합심

중국산 독주 막고 에너지안보 구축
한화오션과 현대건설이 해상풍력 사업 공급망 국산화에 나선다. 두 회사가 손을 잡고 친환경 에너지 사업이 중국산 인프라와 제품으로 도배되는 것을 막는 한편 에너지 안보를 구축한다는 차원이다.
설계-조달-시공 등 파트너십 합의
한화오션과 현대건설은 19일 서울 중구 장교동 한화빌딩에서 국내 해상풍력 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 설계·조달·시공(EPC) 파트너십을 공동 구축하기로 합의했다.
이에 따라 한화오션은 15MW급 대형 해상풍력발전기 설치가 가능한 해상풍력발전기설치선(WTIV)을 직접 건조할 예정이다. 이 선박은 2028년 한화오션이 추진하고 있는 신안우이 해상풍력 사업 현장에 투입된다. 현대건설은 국내 최초 해상풍력단지인 서남해 실증단지 및 제주한림 해상풍력단지를 준공한 경험과 기술력을 공유하며 시공출자자 및 공동도급사로 참여한다.
신안우이 해상풍력 사업은 전남 신안군 도초면 우이도 인근 해역에 약 400MW급 발전용량을 갖춘 해상풍력발전단지를 건설하는 2조5000억 원 규모의 사업이다. 완공되면 국내 해상풍력 설비용량인 124MW의 3배 이상인 설비용량을 갖추게 된다.
두 회사는 특히 해상풍력 사업의 핵심 공급망을 국산화해 ‘친환경 에너지 안보’를 강화하겠다는 목표를 세우고 있다. 현재 중국산 선박이 대다수인 WTIV를 비롯해 하부구조물, 해저 케이블 등을 국산화하기로 했다. 또 제작 및 설치에 투입되는 업체도 국내 업체로 구성할 예정이다. 두 회사는 앞으로 현대건설이 추진하는 해상풍력 사업에 한화오션이 건조한 WTIV를 활용하는 데도 합의했다. 한화오션 측은 “현재 국내 해상풍력발전단지 건설 현장에 중국 WTIV가 다수 활용되고 있다”며 “두 회사의 국산화 계획은 이 같은 공급망 중국화를 막자는 의지”라고 설명했다.
김희철 한화오션 대표이사는 “국내 해상풍력 시장 안보를 위해서는 초기 단계부터 공급망 강화가 필수적”이라며 “양사가 협력해 기술적 상승효과를 극대화하고 안정적인 청정에너지 공급 기반을 마련할 것”이라고 말했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
