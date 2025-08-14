한화에어로스페이스, 한화에너지·남부발전과 미국산 LNG 조달 협력… 팀코리아 업무협약

한·미 관세협상 후속조치… 美 LNG 공동 도입
“방산 넘어 에너지 안보 기여”
한화오션 LNG운반선 활용… 공급망 강화
한화에어로, LNG 등 에너지 투자 확대 추진
한화에어로스페이스는 한화에너지와 ‘글로벌 액화천연가스(LNG) 협력 강화를 위한 팀코리아(Team KOREA) 구축’ 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다. 이번 협약은 한·미 관세협상 일환으로 미국산 LNG 도입 필요성이 커진 가운데 LNG 조달과 공급망 다변화를 추진하기 위한 것이라고 설명했다.
협약에 따라 한화에어로스페이스와 한화에너지는 남부발전과 함께 미국 LNG 공동 도입, 국내 LNG 스왑(SWAP)을 통한 수급 안정성 강화, 글로벌 LNG 시장 정보교류 등을 추진할 예정이다. 에너지 공급망 안정화에 속도를 낸다는 방침이다. 특히 한화오션의 LNG운반선(LNGC)을 활용해 조달부터 운송·공급까지 이어지는 LNG 밸류체인을 구축한다. 이를 통해 한화그룹 차원 시너지 강화도 기대하고 있다.
한화에어로스페이스의 경우 최근 미래비전 설명회에서 향후 약 11조 원 규모 투자계획과 함께 LNG 등 에너지 분야 투자도 검토 중이라고 밝힌 바 있다. 이중 일부를 북미 LNG 사업 확장에 투입해 사업 포트폴리오를 강화한다는 계획이다. 작년에는 1803억 원을 투자해 미국 LNG 개발업체 넥스트디케이드(NextDecade Corporation) 지분 6.83%를 확보하기도 했다.
손재일 한화에어로스페이스 대표는 “방산 분야를 넘어 그룹 차원 시너지를 통해 대한민국 에너지 안보에도 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
이재규 한화에너지 대표는 “협약에 따라 민간과 공기업의 역량을 결집해 변화하는 글로벌 LNG 시장에 함께 대응할 계획”이라며 “LNG 도입과 SWAP을 통해 팀코리아의 안정성과 유연성 강화를 기대한다”고 전했다.
