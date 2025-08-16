배동현 BDH재단 이사장, 아시아패럴림픽위원회 ‘아시아훈장’ 수상

BDH재단은 배동현 BDH재단 이사장이 지난 13일 카자흐스탄 아스타나에서 열린 2025 아시안 어워즈에서 아시아패럴림픽위원회(Asian Paralympic Committee, APC)가 수여하는 ‘아시아훈장(Asian Order)’을 받았다고 전했다.
아시아훈장은 아시아 지역에서 장애인 스포츠를 통한 포용과 평등, 인권 가치 확산, 패럴림픽 무브먼트 발전에 기여한 인물이나 기관에 수여되는 상이다. APC는 배 이사장이 지난 10여 년간 선수 중심 가치 확산, 균형 있는 발전 추진, 국제 연대 강화 등을 위해 기울인 노력을 높이 평가했다고 전했다.
배 이사장은 2012년 대한장애인바이애슬론연맹을 창립하고 2015년 민간기업 최초로 장애인 스포츠 실업팀을 창단했다. 2018 평창과 2024 파리 패럴림픽에서는 선수단장을 맡았고 글로벌 장애인 스포츠단 창단을 통해 세계 무대에서 선수들이 기량을 발휘할 기회를 넓혀온 것으로 알려졌다.
그는 BDH재단을 설립하고 전세계 5개 대륙에서 장애인 스포츠 저변 확대에 힘써왔다고 한다. 모로코 마라케시 IPC 육상 그랑프리 대회 후원, 아프리카패럴림픽위원회와의 경기용품·차량 지원, 전문 자문관 파견 등을 이어왔고 2024년부터는 오세아니아와 아메리카스패럴림픽위원회를 대상으로 선수·지도자 역량 강화 프로그램을 운영 중이다.
이 외에도 2023년 IPC 선수포럼, 2024년 KPC 국제청소년스포츠캠프를 지원했고 멕시코·말레이시아·호주·캐나다 등 여러 국가의 대표단과 교류하며 협력 기반도 넓혀왔다.
올해 6월 그는 국제패럴림픽위원회(IPC) 위원장 선거 출마를 선언했고 지난 1일 대한민국 최초로 최종 후보에 올랐다. 배 이사장은 ‘Everyone Belongs’를 슬로건으로 모든 회원국과 선수가 차별 없이 존중받는 IPC를 목표로 ▲발전기금 설립 및 투명한 재정 운영 ▲회원 맞춤형 지원 체계 ▲등급분류 시스템 개선 ▲선수 은퇴 이후 지원 ▲장애인 스포츠 장비 지원 시스템 구축 ▲글로벌 파트너십 확대 ▲책임 있는 거버넌스 구현 등 7대 공약을 제시했다.
배 이사장은 수상 소감 자리에서 “이번 수상은 개인의 영예가 아닌, 장애인 스포츠 발전을 위해 함께 걸어온 모든 분들의 성취”라며 “앞으로도 포용과 실천을 바탕으로 모두가 존중받는 패럴림픽 무브먼트를 만들겠다”고 말했다.
댓글 0