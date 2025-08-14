한경협 “소상공인 지원, 성장 유도형 전환을”

“정부 대책 대부분 단기 현상유지용
내수 부진 장기화로 위기에 빠진 소상공인·자영업자를 돕기 위해서는 현상 유지가 아닌 성장 유도의 지원으로 전환해야 한다는 주장이 제기됐다.
美-日 맞춤형 수출지원 도입 필요”
13일 한국경제인협회는 박주영 숭실대 벤처중소기업학과 교수에게 의뢰한 ‘소상공인·자영업자 정책 해외 사례 및 시사점’ 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 “국내 소상공인·자영업자 지원 정책은 현상 유지를 위한 단기 대응에 머무는 경우가 많다”며 “주요국의 성공 사례를 참고해 실질적이고 지속 가능한 성장을 도모해야 한다”고 지적했다.
이 보고서는 일본 정부가 아마존이나 알리바바 등 글로벌 플랫폼에 입점한 소상공인을 대상으로 전자상거래 마케팅, 해외 판로 개척, 온라인 판매 교육 등을 지원했던 수출 정책을 벤치마킹하자고 제안했다. 수출 전략을 ‘준비-실행-성장’ 단계로 나누고, 단계별로 맞춤형 지원을 제공하는 플랫폼을 구축하자는 것이다.
이 외에도 미국의 중소기업혁신연구 지원프로그램(SBIR)에서 따온 혁신 스타트업 프로그램 등 금융·경영 멘토링 시스템을 도입하자고 주장했다. 이상호 한경협 경제산업본부장은 “위기에 빠진 소상공인·자영업자를 돕기 위해서는 이들이 경쟁력을 가질 수 있도록 지원하는 정책이 필요하다”고 말했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
