대출 막히자 ‘규제 빈틈’ 예금까지… 예담대 열흘새 900억 급증

DSR 규제 적용 안받는 대출상품
5대 은행 예담대 잔액 6조1400억
증시 활황에 투자 수요도 가세
가계대출 이달 하루 2730억 늘어… 강남 3구 등 추가 규제도 검토
은행 계좌에 넣어둔 예금을 담보로 대출받는 ‘예금담보대출’ 잔액이 이달 들어서만 900억 원가량 급증했다. 10여 일 만에 지난달 증가액의 1.8배나 불어난 것이다. 정부의 고강도 대출 규제로 은행에서 대출을 받기 어려워진 소비자들이 ‘규제 빈틈’을 찾아 나섰기 때문으로 풀이된다.
6·27 대책 시행 직후인 7월엔 가계대출 증가세가 약해지는 듯했지만 이달 들어 다시 빠르게 늘고 있어 금융당국도 긴장하고 있다. 당국은 상황이 심각해지면 서울 강남 3구(강남·서초·송파구)와 규제 지역 등에 대한 추가 규제도 배제하지 않겠다는 입장이다.
● 예금담보대출, 열흘 만에 900억 원 급증
13일 금융권에 따르면 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협 등 5대 시중은행의 예금담보대출 잔액은 11일 기준 6조1402억 원이었다. 지난달 말(6조504억 원) 대비 898억 원 증가했다. 이달 들어 11일까지 증가 폭은 7월 한 달간 증가액(480억 원)의 1.8배에 달한다. 짧은 기간 대출 수요가 크게 늘어난 셈이다.
예금담보대출이란 예금, 적금, 신탁 등을 담보로 대출받는 상품이다. 예금 등을 중도에 해지하지 않고 급전을 마련할 수 있다는 장점이 있다. 은행권에서는 예금담보대출 잔액이 지난달 시행된 3단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 규제를 적용받지 않기 때문에 급증했다고 보고 있다. 한 시중은행의 경우 6∼8월 월평균 예금담보대출 신규 취급액이 1∼5월 대비 15% 이상 늘어나기도 했다.
시중은행 관계자는 “정부의 대출 규제에서 벗어난 예금담보대출로 실수요자들의 자금 수요가 몰린 결과”라며 “기준금리 인하 국면에 고금리 상품을 해지하지 않고, 대출을 받아 생활비를 마련하려는 고객들이 제법 있는 편”이라고 설명했다.
주식 투자자들이 대출을 늘린 영향도 있다. 다른 시중은행 관계자는 “이달 초부터 이어진 공모주 청약, 증시 호황에 따른 주식 투자 증가로 추가 자금을 확보하려는 손님이 다수”라며 “이재명 정부가 코스피 5,000 시대를 열겠다고 공약하면서 국내 주식에 대한 관심이 눈에 띄게 늘었다”고 진단했다.
● 시중은행들 “대출 신청, 대환 전세대출 중단”
예금담보대출뿐 아니라 전체적인 가계대출 증가세가 꺾이지 않고 있다. 7일 기준 5대 시중은행의 가계대출 잔액은 760조8845억 원으로 전월 말보다 1조9111억 원 늘었다. 이달 들어 하루 평균 2730억 원씩 늘어난 꼴이다. 이는 6·27 대책 시행 직후인 7월 일평균 증가액(1335억 원)의 두 배가 넘는다. 주택담보대출의 증가 속도는 둔화됐지만 신용대출 잔액의 상승 폭이 커진 점이 영향을 미쳤다. 이달 들어 가계대출 증가분의 56%가량을 신용대출이 차지했다.
이에 은행권은 계속 대출 총량을 줄이기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 앞서 금융당국은 6·27 대책을 발표하면서 올 하반기(7∼12월) 가계대출 공급량을 기존 계획의 50%로 줄이겠다고 밝힌 바 있다.
신한은행은 14일부터 10월 말까지 대출모집인을 통한 주택담보·전세자금대출 신청을 받지 않기로 했다. IBK기업은행도 12일부터 다른 은행에서 대환(갈아타기)으로 들어오는 전세대출을 전면 중단했다. 신규 가입자를 줄이기 위해 일부 비대면 전세대출의 금리 감면 폭도 줄였다.
금융당국은 13일 ‘가계부채 점검회의’에서 최근 늘어난 주택거래, 대출 승인액 등을 고려했을 때 당분간 가계대출 증가세가 이어질 수 있다고 전망했다. 금융당국 관계자는 “필요하면 서울 강남 3구와 용산구 등 규제 지역의 주택담보인정비율(LTV) 추가 강화 등을 시행할 방침”이라고 밝혔다.
