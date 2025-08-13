한화호텔, 파라스파라 서울 인수… 하이엔드 ‘안토’로 재탄생

한화호텔앤드리조트가 하이엔드 브랜드 ‘안토(ANTO·安土)’를 새롭게 선보인다. 이를 통해 프리미엄 리조트 시장 공략에 나선다는 계획이다.
한화호텔앤드리조트는 13일 삼정기업 등이 보유한 정상북한산리조트 지분 100% 인수를 완료했다고 밝혔다. 지분 양도가 마무리되면서 정상북한산리조트는 한화호텔앤드리조트의 자회사로 정식 편입 됐다.
이에 따라 한화호텔앤드리조트는 서울 북한산국립공원 인근에 자리 잡은 국내 대표 프리미엄 리조트 ‘파라스파라 서울’에 새 브랜드 안토를 적용하기로 했다. 안토는 ‘편안할 안(安)’과 ‘흙 토(土)’ 두 글자를 합친 것으로 ‘그 땅에서의 편안한 삶’이라는 의미를 담고 있다.
안토는 총 334객실로 구성 됐으며, 인피니티풀 등 다양한 부대시설을 갖췄다. 특히 객실에서 울창한 숲을 바라보며 즐기는 편백나무(히노끼)탕이 특징이다.
한화호텔앤드리조트는 최근 늘고 있는 최고급 리조트에 대한 고객 수요에 따라 안토를 론칭했다. 이로써 한화호텔앤드리조트는 서울에 특급호텔과 프리미엄 리조트를 동시에 보유하게 됐다.
재무적으로도 의미가 크다. 파라스파라 서울 인수를 위해 투입된 비용은 유상증자 금액 295억 원을 포함해 총 300억 원으로 시장 추정 가치(6000억 원)보다 매우 낮은 수준이다. 기존 부채 3900억 원을 승계하는 방식이지만, 부채를 포함하더라도 시장 가치 대비 2000억 원 가량 싸게 인수한 셈이다.
한화호텔앤드리조트 관계자는 “계약이 성공적으로 마무리 되면서 3분기 당기순이익이 2000억 원 가량 증가하는 동시에 총 자산도 약 5조4000억 원 수준으로 크게 늘어날 것으로 예상된다”며 “기존 차입금도 금융기관 협의를 통해 대폭 낮출 예정”이라고 말했다.
