[머니 컨설팅]양도세를 줄여주는 인테리어 가이드

김도훈 KB국민은행 WM추진부 세무전문위원

A. 주택을 오랜 기간 보유하거나 이사를 반복하다 보면 인테리어 등 각종 유지·보수 비용이 필수적으로 발생하게 마련이다. 최근에는 자재비, 인건비 등이 오르는 물가 상승으로 인해 그 비용도 결코 적지 않고, 신경 쓸 일도 많다. 이에 많은 사람들이 “나중에 집을 팔 때 이러한 비용은 당연히 필요경비로 인정돼 양도소득세 산정에 유리하게 반영될 것”이라고 말하곤 한다. 그러나 실제로는 반대인 경우가 많다.