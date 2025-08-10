삼성전자, 美정부 주최 세계 최대 AI 보안 기술 경진대회서 우승

삼성전자가 주축이 된 연합팀이 미국 정부 주최로 2년에 걸쳐 진행된 세계 최대 규모의 인공지능(AI) 보안 대회에서 최종 우승했다고 10일 발표했다.
삼성전자와 국내외 주요 대학이 연합한 ‘팀 애틀랜타’는 지난 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개최된 세계 최대 보안 기술 경진 대회 ‘AI 사이버 챌린지(AIxCC)’에서 1위를 차지했다. 연합팀은 삼성전자의 선행 연구개발조직인 삼성리서치와 미국의 조지아텍을 비롯해 한국의 KAIST, 포스텍 등 세계적인 보안 연구원 40여 명으로 구성됐다.
연합팀은 총 7개 팀이 경쟁을 펼친 결승전에서 복잡하고 다양한 보안 취약점들을 빠르게 찾아내고 정확한 보안 패치를 생성하는 기술을 선보이며 최종 우승을 차지했다. 우승 상금은 400만 달러다.
AI 사이버 챌린지는 미국 국방부 산하 국방고등연구계획국(DARPA·Defense Advanced Research Projects Agency)이 총상금 2250만 달러 규모로 진행하는 초대형 글로벌 보안 기술 경진 대회다. 대규모 소프트웨어의 취약점을 찾아 보완하는 기술력을 경쟁하고, AI 보안 기술 개발을 촉진하자는 취지로 마련됐다.
삼성전자는 이번 성과를 계기로 AI 보안 기술의 경쟁력을 더욱 높이고 글로벌 보안 생태계 강화를 위해 협력을 확대할 예정이다. 특히, 보안 취약점을 스스로 식별해 대응하는 차세대 AI 보안 솔루션으로 제품·서비스의 보안을 지속 강화할 계획이다.
연합팀을 이끈 김태수 삼성전자 삼성리서치 상무는 “팀 애틀랜타가 세계적인 대회에서 AI 보안 기술력을 입증하는 값진 성과를 낼 수 있었다”며 “앞으로도 글로벌 보안 전문가들과 협업해 삼성전자의 보안 기술력을 더욱 높일 것”이라고 말했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
