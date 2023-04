[프리미엄뷰]친환경까지 앞선 의류케어 라이프, 그랑데AI가 또 한 번 엽니다

* 소비자의 이해를 돕기 위한 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있음. ※ 에코버블 | 에코버블은 섬세한 버블로 미세플라스틱 배출을 줄이고, 에너지를 절약해주는 세탁 기술임. 에너지 절약 - WF25CB****** 모델, IEC 3kg, 표준 코스, 냉수 동등 조건에서 버블 펌프 ON, 세탁 시간 35분 vs 버블 펌프 OFF, 세탁 시간 40분 조건 비교 시험 - 시험 결과 : 버블 펌프 ON, 세탁 시간 35분 조건이 버블 펌프 OFF, 세탁시간 40분 조건보다 에너지 7% 절감 (100Wh vs 108Wh), 세탁 성능 동등 수준, 자사 실험 결과로 사용환경에 따라 달라질 수 있음 ※ 미세플라스틱 저감 | WF25CB******모델, 미세플라스틱저감 코스와 표준코스 비교, 40도, Polyester 후드티 2kg 옷감 기준, 미세플라스틱 발생량 최대 60% 절감(비영리조직인 ‘오션와이즈’ 인증, 25kg/24kg 세탁기 공통) * 마모도 개선 : WF25CB******모델, 미세플라스틱저감 코스와 표준코스 비교, 40도, Polyester 후드티 약 2kg 부하 기준, 마모시험포의 세탁처리 전 후의 마모도 비교시 손상도 개선 * 미세플라스틱 저감량 : WF25CB******모델, Polyester 후드티 2kg, 미세플라스틱저감 코스와 표준 코스 (40도) 비교시 미세플라스틱 저감 코스가 표준 코스 대비 미세플라스틱 발생량 1kg당 0.047g/kg 저감(비영리조직인 ‘오션와이즈’ 인증, 25kg/24kg 세탁기 공통) 주 4회, 5kg 세탁물 기준 연간 미세플라스틱 연간 저감량 약 49g (미세플라스틱 저감량 0.047g/kg x 세탁물 5kg x 주당 4회 x 52주) * 신용카드 산정 기준 : ISO 7810 ID-1 규격 신용카드 1장 무게 약 5g으로, 49g 환산 ※ AI 절약모드 | AI 절약 모드로 누진 단계에 따른 에너지 관리를 하기 위해서는 사용 환경에 따라 스마트 미터기 별도 구매가 필요. AI 절약 모드는 SmartThings에서만 지원, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있으며, 세부 조건은 삼성닷컴 참고. 세탁기) WF25B9600** 모델 기준, AI 맞춤세탁 코스 40도, KS C IEC60456 시험포 3kg 기준 AI절약모드 켜짐 유/무에 따른 소비 전력량 비교. 건조기) DV20B9760** 모델 기준, AI 맞춤건조 코스, KS C IEC60456 시험포 3kg, 외기온도 (23±2)℃, 상대습도(55±5)% 기준 AI절약모드 켜짐 유/무에 따른 소비 전력량 비교. 위 두 시험은 KATRI(한국의류시험연구원)의 검증을 받은 시험 결과로 소비 전력량 절감율은 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. ※ AI 세제자동투입 | 일부 모델에 한해 제공, 비농축 액체 세제/유연제 완충시 주 3회 사용 기준 6주 간(총 18회) 사용 가능(원바디 Top-Fit은 주 3회 사용 기준 4주간(총 12회)). 세탁물 7 kg 부하, 표준세탁 코스, 세제투입량 보통/농축도 일반 설정 기준. 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 세부 조건은 삼성닷컴 참고. 세탁기) WF25CB**95** 모델 기준, 모델에 따라 사용 기간 다를 수 있음. ※ 선택세제함 | 선택세제함 보충 가능 세제 : 유연제, 중성세제, 유아세제, 일반세제 (4개 세제 중 1개 선택 후 보충하여 사용). 세탁기-부가기능 또는 SmartThings에서 선택세제함 설정 필요. ※ AI 맞춤세탁 | 세탁물 종류 분석은 세탁량 3 kg 이하, 오염도 감지는 세탁량 9 kg 이하에서 동작하며, 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음. ※ AI 맞춤건조 | 실사용 1kg 기준, DV20B9760** 모델 대비 에너지 최대 15%, 시간 최대 10분 절감. 위 시험은 KATRI(한국의류시험연구원)의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. ※ AI 이불코스 | AI 이불 기능을 지원하는 당사 23년형 신모델 세탁기(WF2*C******) 와 건조기(DV20C******) 올인원 컨트롤 연동 후 이불 세탁, 이불 건조 코스 사용 조건. AI 이불 코스는 마른 이불 4 kg 이내 세탁/건조 가능. 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 달라 질 수 있음. ※ 오토 오픈 도어 | 일부 모델에 한해 제공, 코스 끝날 때 문열기 기본설정은 세탁기 “5분 후 열기”, 건조기 “사용”. 해당기능은 부가기능에서 설정할 수 있음(패널 우측 하단의 부가기능〉자동문열림). 세탁기 : 코스 끝날 때 문열기(바로 열기/5분 후 열기/사용 안 함, 제품 및 모바일에서 설정), 즉시 문 열기(모바일에서만 설정) 건조기 : 코스 끝날 때 및 전원 켤 때 문 열기(사용/사용 안 함, 제품 및 모바일에서 설정), 즉시 문 열기(모바일에서만 설정). “즉시 문 열기” 기능을 사용하기 위해서는 제품을 SmartThings에 등록 후 스마트컨트롤 기능이 활성화 되어있어야 함. SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있음. ※ BESPOKE 그랑데 AI 원바디 Top-Fit | 23년형 BESPOKE 그랑데 AI 세탁기/건조기 (직렬설치) 높이 1,968mm, 23년형 BESPOKE 그랑데 AI 원바디 Top-Fit 1,890mm ※ 국내 최대 용량 25kg 세탁기 | 2023년 4월 1일자 기준, 한국에너지공단에 신고된 가정용 세탁기 기준