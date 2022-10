아파트 품질-안전 위한 기술력 향상에 집중

오세철 대표

삼성물산 건설부문은 건축, 토목, 플랜트, 주택사업 등 분야별 최고 수준의 인재와 기술역량을 보유하고 최상의 부가가치를 실현하고 있다.동대문디자인플라자, 서울시청사, 인천국제공항을 비롯한 국내 대표 건축물뿐만 아니라 말레이시아 페트로나스타워, 두바이 부르즈칼리파 등 세계적 랜드마크를 건설하였고, 사우디 리야드 메트로, 영국 머시 게이트웨이 등 전 세계의 대형 인프라 건설에 참여하고 있다. 또한 사우디아라비아 꾸라야와 라빅2, 말레이시아 프라이, UAE 원전 등을 시공하면서 발전 플랜트 분야에서 글로벌 강자로 발돋움하고 있으며, 국내 최초의 아파트 브랜드인 래미안은 고객의 자부심이 되는 아름답고 안전한 미래형 집을 제공하는 국내 주택업계의 패러다임의 변화를 이끌어 오며 최고의 가치를 제공하는 브랜드로 명성을 이어가고 있다.삼성물산은 현재의 위치에 만족하지 않고, 고객 요구 이상의 품질·안전 수준에 도달하기 위해 기술력 및 프로젝트 역량 강화에 전사적 역량을 집중하고 있으며, 이를 통해 고부가 분야 위주로 사업구조를 고도화해 나가고 있다. 그뿐만 아니라 프로세스와 시스템 혁신을 통해 신뢰받는 건설사로 지속 성장해 나갈 것이다.래미안은 아파트 업계 최초로 서비스 브랜드인 ‘래미안 헤스티아’를 도입해 입주자에게 차별화된 고객서비스를 제공하고 있다. 다양한 연차별·연중 서비스 프로그램을 개발해 제공하고 입주 초기 고객들의 각종 불편사항을 해결해 주는 역할을 담당하고 있다. 고객은 헤스티아 라운지에서 고객응대 전문가인 헤스티아 매니저 및 AS 전문가인 엔지니어와의 상담을 통해 심리적 안정감을 얻으며, 헤스티아 라운지는 단순 AS 접수처가 아닌 고객 서비스 공간으로 활용되고 있다.최고의 서비스를 지속적으로 제공하기 위해 헤스티안, CS엔지니어 등 고객 접점의 전 직원들을 대상으로 전문가가 진행하는 CS마인드·친절교육을 정기적으로 실시한다. 보다 전문화된 AS 서비스를 제공하고자 다공종 기술을 보유한 전문 인력 양성을 목표로 CS엔지니어 기술교육을 시행하고 있으며, 기본 하자보수 이론 및 다양한 고객 응대 스킬 교육을 실시하여 고객 응대 전문성을 강화하고 있다.박윤정 기자 ongoh@donga.com