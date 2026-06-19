‘뉴진스 프로듀서’ 250, 英 프로듀서 모호크와 비공식 월드컵 응원가 발매

DJ 겸 프로듀서 250(이호형)이 영국 DJ 겸 프로듀서 허드슨 모호크(Hudson Mohawke)와 함께 ‘2026 북중미월드컵 멕시코전’을 앞두고 ‘빅토리(Victory)’를 19일 발표했다.
광장의 송가(頌歌)를 표방하는 해당 곡은 월드컵 공식 응원가나 브랜드 캠페인과는 별개로 250과 모호크가 독자적으로 선보이는 비공식 월드컵 응원가다.
이 곡은 이탈리아의 세계적인 영화음악 거장 조르지오 모로더(Giorgio Moroder)가 작곡한 보컬 그룹 ‘코리아나’의 1988년 서울올림픽 공식 주제곡 ‘더 빅토리(The Victory)’를 샘플링해 재해석했다.
모호크는 15세의 나이에 영국 DMC 월드 DJ 챔피언십 최연소 결승 진출, 전설적 뮤지션 에이펙스 트윈(Aphex Twin)이 소속된 영국의 레이블 ‘워프(Warp)’와 계약하며 세계적으로 이름을 알렸다. 250은 지난 2022년 발표한 정규 음반 ‘뽕’으로 ‘제20회 한국대중음악상’에서 일렉트로닉 장르 최초의 ‘올해의 음반’을 포함 4개 부문 수상하며 국내외 평단의 호평을 받았다. 그룹 ’뉴진스‘, 일본 톱가수 후지이 가제(후지이 카제) 프로듀서로도 유명하다.
250 소속사 비스츠앤네이티브스(BANA)는 “250은 이번 북중미월드컵을 겨냥한 ’빅토리‘와 향후 공개될 두 번째 정규음반 ’아메리카‘의 연관성에 대해 기대해달라”고 청했다.
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