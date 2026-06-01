38년 전 남극기지 대장의 일기, 미지로의 첫발 과정 생생

  • 동아일보

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우리의 예비문화유산〈중〉
“밤 길고 추위 시작… 국민 기대 큼”
동식물-지질 등 조사 내용도 담겨
대원들이 입