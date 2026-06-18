아카이브를 끊임없이 재조직되는 구조로 조명…‘아크 아크 아크’ 개막

서울시립미술아카이브-연세대 커뮤니케이션대학원
아카이브(archive·기록 보관소)를 과거에 박제된 기억이 아닌, 끊임없이 재조직되는 구조로서 조명한 전시 ‘아크 아크 아크’가 17일 개막했다.
연세대 커뮤니케이션대학원과 서울시립미술아카이브는 “오늘날 기록이 갖는 다층적 의미에 대해 탐구한 미디어아트 그룹전 아크아크아크를 이달 17~21일 선보인다”고 18일 밝혔다. 서울 종로구 서울시립 미술아카이브에서 열리는 전시에는 박주원, 손샛별, 임민지 등 17명의 작가가 참여했다.
‘아크 아크 아크’는 언어로 기록되기 이전의 소리(Ach), 즉 기록의 감각적 층위를 살피면서 시작된다. 이어 단일한 사실이나 결론으로 수렴하지 않고 조금씩 변형되는 곡선(Arc)이자, 계속해서 재구성되는 기억의 방주(Ark)로서의 아카이브를 다채로운 미디어아트로 표현했다.
전시는 서울시립 미술아카이브 대학연계프로그램 ‘2026 폴리오 스튜디오’ 중 하나로 이뤄졌다. 현시원 연세대 커뮤니케이션대학원 교수는 “미디어아트와 아카이브가 만날 때, 오히려 가장 오래된 매체 중 하나인 ‘종이’와 닮아있을 수 있다고 본다”며 “우리가 살고 있는 시대에 관해 생각해보는 전시가 되길 바란다”고 했다.
이지윤 기자 leemail@donga.com
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