걸어서 N서울타워까지 6km… 외국인도 주목한 ‘글로벌 나이트 워크’

지난 13일 오후 서울 남산공원백범광장은 수많은 사람으로 가득했다. 아이와 손잡고 나온 아빠부터 배가 불룩한 임산부까지. CJ푸드빌이 운영하는 N서울타워가 마련한 ‘2026 글로벌 나이트 워크’를 위해 모인 참가자들이었다.
글로벌 나이트 워크는 웰니스와 글로벌 교류, 미식 경험을 결합한 복합 체험형 행사다. 이날 1회차 행사를 시작으로 내달 4일과 11일 등 총 3회에 걸쳐 진행된다. 1회차에는 1000여 명이 참여했다.
참가자들은 오후 5시 30분, 6시 30분, 7시 30분, 8시 등 그룹별로 나눠 출발선 앞에 섰다. 일반적인 러닝 행사와 가장 다른 점은 출발선 분위기였다. 앞다퉈 치고 나가는 것이 아니라 주변 사람들과 대화를 나누며 서로를 응원하는 모습이 나타났다. 기록도 순위도 없는 ‘완보(完步)’만이 목표인 비경쟁형 걷기 행사이기 때문이다. 코스는 N서울타워로 향하는 남산 둘레길 약 6km로, 1시간 30분 정도 걸리는 거리다.
출발에 앞서 백범광장에는 다양한 게임과 체험 이벤트가 펼쳐졌다. 순발력과 스피드를 테스트하는 챌린지 게임, 야광 타투와 소품으로 나만의 개성을 뽐낼 수 있는 커스텀존, 농심 등 기업에서 과자와 음료를 제공하는 스폰서존 등이다. 출발 30분 전부터는 인디밴드의 라이브 공연이 펼쳐졌다. 이어 구독자 140만 명을 보유한 운동 유튜버 ‘흥둥이’ 자매가 웜업 스트레칭을 도왔다.
특히 가장 늦은 시간 출발하는 ‘워크&미션 메이트(Walk & Mission Mate)’ 그룹이 가장 인기가 많았다. 워크&미션 메이트는 약 100명의 참가자를 무작위 팀으로 만든 후 함께 미션을 수행하며 걷는 그룹이었다. 이들은 딱지치기, 제기차기 등 게임을 해 나가며 친목을 다졌다. CJ푸드빌은 취향이나 관심사 기반의 자연스러운 교류를 선호하는 최근 소비자 경향과 커뮤니티형 콘텐츠 수요가 증가하고 있다는 점을 주목, 참가자간 교류와 그룹 액티비티를 결합한 프로그램으로 만들었다.
외국인 참가자들도 직전 행사 대비 약 4배 확대된 수준으로 늘었다. 이날 행사 전체 참가자 중 10% 이상이 중국, 일본 등 외국인 참가자였다. 전 세계적으로 K-문화에 대한 관심이 높아지면서, 여행 기간 서울 대표 관광지인 N서울타워 주변을 걷는 행사에 참여한 것으로 보인다.
피니시라인을 통과한 완주자들에게는 완주 메달과 전망대 입장권 등 쿠폰북이 건네졌다. 그리고 K-팝 기반의 디제잉 공연과 서울의 야경을 즐기며 ‘애프터 파티’를 즐겼다. 한켠에 마련된 ‘남산 나이트 마켓’에선 걷느라 출출해진 배를 채울 수 있었다. 길거리 음식이 준비된 ‘두루미 분식’과 시그니처 버거와 치킨인 ‘N버거’, 닭꼬치·소떡소떡·모둠전 등 다양한 안줏거리가 있는 ‘남산포차’까지. 완주자들은 음식 및 맥주와 함께 K-팝 기반의 디제잉 공연, 서울의 야경을 즐기며 ‘애프터 파티’를 즐겼다.
나이트 워크 행사는 만족도가 높은 행사로 꼽힌다. 백지선 CJ푸드빌 BM3팀 부장에 따르면 참가자 대상 설문조사 결과 전체 응답자의 98%가 재참여 의사를 밝힌 것으로 나타났다. 글로벌 행사로 본격 확대한 올해에는 1~2회차 참가 신청이 조기 마감됐다. 누적 티켓 판매량은 3600명에 달한다. 3회차 신청이 진행 중이지만, 이미 2023년 진행한 직전 행사(1400여명 참여) 대비 2.5배 이상 늘어난 수준이다.
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