‘코리안 존 시나’로 뜬 김무열, 진짜 시나가 SNS에 올렸다

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘참교육’이 흥행 가도를 달리고 있는 가운데, 주인공으로 열연한 배우 김무열이 뜻밖에 글로벌 단위의 화제 인물이 됐다. 세계적인 프로레슬러 출신 배우 존 시나가 자신의 SNS에 김무열의 사진을 게재한 것이다.
시작은 ‘참교육’을 시청한 글로벌 팬들의 반응이었다. 존 시나와 어딘지 닮은 김무열의 얼굴에 극 중 불량 학생들을 자비 없이 응징하는 액션과 피지컬에 까지 더해지자 팬들은 그에게 ‘코리안 존 시나(Korean John Cena)’라는 별명을 붙였다.
이러한 밈은 원조 존 시나에게도 전달됐다. 평소 자신의 인스타그램에 설명 없이 사진을 올리곤하는 존 시나가 돌연 김무열의 사진을 업로드한 것이다.
이에 김무열은 존 시나의 오랜 시그니처 대사를 재치 있게 비튼 댓글로 화답했다. 김무열은 존 시나가 경기 중 즐겨 쓰는 유행어인 “넌 날 볼 수 없다(You Can‘t See Me)”를 비틀어 “넌 이제 날 볼 수 있다(Now you can see me)”는 댓글을 남겼다.
넷플릭스 코리아도 화제성에 합류했다. 넷플릭스 코리아 공식 계정은 존 시나의 게시글에 드라마 속 김무열이 연기한 캐릭터가 “나?”라고 되묻는 장면을 댓글로 달아 누리꾼들의 웃음을 자아냈다.
이 같은 해프닝의 배경에는 ‘참교육’의 글로벌 흥행세가 자리 잡고 있다. 동명의 웹툰을 원작으로 한 ‘참교육’은 무너진 교권을 바로잡는 이야기를 그리며 공개 직후 넷플릭스 글로벌 탑(TOP) 10 TV(비영어) 부문 최상위권에 랭크되는 등 전 세계 시청자들을 사로잡고 있다.
황지혜 기자 hwangjh@donga.com
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