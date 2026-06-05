BTS, ‘2026 빌보드 재팬 상반기 랭킹’ 상위권 싹쓸이

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS)이 ‘2026 빌보드 재팬’ 상반기 랭킹에서 상위권을 휩쓸었다.
5일 빌보드 재팬이 발표한 ‘2026 상반기 결산’(집계 기간: 2025년 11월24일~2026년 5월24일)에 따르면, 방탄소년단이 지난 3월20일 발매한 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’이 종합 앨범 랭킹인 ‘핫 앨범(Hot Albums)’ 정상에 올랐다. 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’과 수록곡 ‘2.0’은 종합 노래 차트 ‘핫 100’에 각각 38위와 87위로 진입했다.
또한 ‘아리랑’은 CD 판매량과 스트리밍에서 각각 1위를 기록하고 다운로드에서는 2위에 올랐다. 발매 약 두 달 만의 성적으로 상반기 차트의 주요 부문에서 존재감을 떨쳤다. 특히 킹앤프린스(King & Prince), 미세스 그린 애플(Mrs. GREEN APPLE) 등 쟁쟁한 현지 아티스트들과 경쟁한 끝에 세운 성과라는 점에서 의미를 더한다고 소속사 빅히트 뮤직(하이브)은 특기했다.
방탄소년단은 종합 아티스트 랭킹인 ‘아티스트 100(Artist 100)’에서 6위에 올랐다. 미세스 그린 애플, 백넘버(back number), 요네즈 켄시(Yonezu Kenshi), 스노우맨(Snow Man) 등 일본에서 높은 대중성과 팬덤을 보유한 가수들이 해당 차트 상위권을 빼곡히 점령했고 10위권에 이름을 올린 해외 아티스트는 방탄소년단이 유일하다. 지난 3일 빌보드 재팬이 발표한 최신 차트(6월 3일 자)에 따르면 ‘아리랑’은 ‘핫 앨범’ 1위에 올라 통산 9번째 정상을 찍었다. ‘스윔’은 ‘핫 100’ 21위에 자리하며 여전히 흥행을 이어가고 있다.
이와 함께 그룹 ‘아일릿(ILLIT)’은 이번 빌보드 재팬 상반기 결산에서 종합 노래와 종합 앨범의 포인트를 합산한 ‘아티스트 100’ 34위에 랭크됐다. 해당 기간 이 차트에 진입한 해외 여성 아티스트 중 최고 순위다. 아일릿의 첫 일본 오리지널 곡 ‘아몬드 초콜릿(Almond Chocolate)’은 종합 노래 차트인 ‘핫 100’ 73위에 자리했다.