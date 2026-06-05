백종원, 활동중단 1년만에 유튜브로 복귀…‘요리비책’ 소개

유튜브 채널 ‘백종원 PAIK JONG WON‘ 요리비책 ’간장냉국수‘ 편의 한 장면. 백종원 유튜브 캡처

5일 더본코리아에 따르면 백 대표는 이날 구독자 597만 명을 보유한 유튜브 채널 ‘백종원 PAIK JONG WON’을 통해 활동을 재개했다.해당 채널은 요리 콘텐츠 중심으로 운영될 예정이다. 국내 시청자에게 우리 식문화를 알리고, 해외 시청자에게는 한식을 알리는 데 초점을 맞춘다는 구상이다.

복귀 후 첫 콘텐츠는 ‘요리비책’이다. 백 대표는 이른 더위에 먹을 수 있는 ‘간장냉국수’ 레시피를 공개했다. 앞으로 요리비책과 함께 ‘K-Vibe’ 콘텐츠를 통해 해외 시청자도 쉽게 따라 할 수 있는 한식 조리법을 소개할 계획이다.



백종원 더본코리아 대표가 3월 서울 서초구 더본코리아 창업설명회장에서 열린 제32회 정기 주주총회에 참석하고 있는 모습. 2026.3.31 ⓒ 뉴스1

백 대표는 지난해 연돈볼카츠 매출 과장 의혹, 빽햄 품질 및 가격 논란, 원산지 허위 표시와 식품 위생 문제 등 각종 논란에 휩싸인 이후 유튜브 활동을 중단했다.그는 올해 3월 더본코리아 정기 주주총회가 끝난 뒤 취재진과 만나 “해외에서 한식에 대한 관심이 높다. 유튜브를 통해 한식 조리법을 알리겠다”는 취지로 복귀 가능성을 시사한 바 있다.기존 콘텐츠였던 ‘내꺼내먹’ 또한 시즌2로 선보인다. 기존에는 매장 점검에 초점을 맞췄지만, 시즌2에서는 점주와의 상생에 무게를 둘 예정이다. 또 지역 특산물을 활용한 한정 메뉴 개발부터 실제 매장 출시까지의 과정을 영상으로 공개할 계획이다.

회사 관련 콘텐츠는 기존 백종원 채널에서 분리해 따로 운영한다. ‘TBK’, ‘더본NOW’ 등 2개 유튜브 채널을 개편할 예정이다. TBK는 더본코리아의 해외 사업과 브랜드 메뉴를 알리는 플랫폼으로 운영하고, 더본NOW는 회사와 브랜드 주요 소식을 전달하는 창구로 활용된다.