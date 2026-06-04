클래식서 예능-노래까지 넘나든 대니 구 “데뷔 10년, 이제 시작인 느낌”

지난달 27일 서울 종로구 크레디아 사무실에서 만난 바이올리니스트 대니 구(35)는 에너지가 넘쳤다. 한국 데뷔 10주년을 맞은 그는 클래식 독주와 실내악 무대뿐 아니라 예능, 노래, 어린이 공연까지 넘나들며 클래식과 대중을 친숙하게 이어왔다.
12일 대구부터 30일 서울 예술의전당 콘서트홀까지 전국을 도는 10주년 리사이틀 타이틀은 ‘The Journey Begins(여행이 시작된다)’. 구 씨는 “신뢰해 주는 관객들이 생기다보니 하고 싶던 음악적 도전도 할 수 있었다”며 “10년을 돌아보는 공연이지만 오히려 새로 시작하는 느낌”이라고 했다.
● ‘나의 돌’을 깎는 시간
미국 일리노이주 시카고에서 태어난 구 씨는 6세에 바이올린을 시작했다. 원래 의사를 꿈꾸다 비올리스트인 외삼촌을 보며 음악에 관심을 가졌다. 고교 시절 참가한 음악 캠프를 계기로 본격적인 음악가의 길에 들어섰다. 뉴잉글랜드 음악원에서 학·석사를 마친 그는 2016년 ‘클래식계의 아이돌’ 앙상블 디토 객원 멤버로 한국 무대에 처음 섰다. 이듬해 정식 멤버로 합류한 이후 솔리스트로 활동 반경을 넓혔다.
한국행 뒤 순탄한 길만 펼쳐졌던 건 아니다. 2020년 2월 한국으로 거처를 옮겼지만, 직후 팬데믹 여파로 공연이 멈춰버렸다. 이후 다양한 장르 음악가들이 밴드 음악에 도전하는 경연 프로그램에 출연해 노래와 작곡으로 시야를 넓혔다.
특히 혼자 사는 일상을 보여주는 관찰 예능 출연은 인생을 바꿔놓은 계기가 됐다고. 구 씨는 “티켓 파워가 생긴 만큼 활동 하나하나의 무게도 두 배, 세 배가 됐다”며 “하지만 다양한 걸 도전하지 않으면 어떤 모양으로 ‘나의 돌’이 깎일지 모르니 다 시도했다”고 말했다.
도전은 ‘노래하는 음악가’로도 이어졌다. 지난해 보컬 음반 ‘대니 싱스(Danny Sings)’를 낸 구 씨는 내년 멜로망스 김민석, 송소희 등과 ‘듀엣 미니앨범’도 구상 중이다. 그는 “악기를 연주할 때와 노래할 때 느끼는 게 다르다”며 “노래만큼 솔직한 것도 없더라”고 했다.
이번 리사이틀은 10년간 넓혀온 음악 세계를 압축한 무대. 1부에선 현대 음악가 막스 리히터가 재작곡한 비발디의 ‘사계’ 중 ‘봄’ 등을 선보인다. 2부엔 재즈 피아노 트리오가 합류해 클로드 볼링의 ‘바이올린과 재즈 피아노 트리오를 위한 모음곡’ 일부와 조지 거슈윈의 ‘거슈윈 모음곡’을 들려준다. 구 씨는 “중간중간 즉흥성을 맛볼 수 있는 재즈 구간도 있다”며 “편안하면서도 함께 놀 수 있는 공연이 될 것”이라고 자신했다.
● “내 곡만으로 채운 공연”
그럼 앞으로 10년은 어떤 미래가 펼쳐질까. 그는 “스스로가 쓴 바이올린 오케스트라를 위한 곡으로만 채운 공연을 하고 싶다”고 했다. 어려운 형편의 음악가들을 위한 학교를 세우고 싶단 꿈도 여전하다고. 최근 영국의 젊은 악단인 ‘오리온 오케스트라’와 협연한 뒤 장학금도 만들었다. 구 씨는 “한국도 어딘가에 아직 발견되지 않은 재능이 분명히 있을 것”이라고 했다. 그는 지난해까지만 해도 “내가 가는 길에 아무도 없다”는 생각에 두려웠다고 한다. 하지만 올해는 오히려 그 지점에서 평화를 찾았다.
“이제는 나만 가는 길이면 틀릴 수 없단 생각이 들어요. 처음 클래식 공연을 접하는 관객도 편하게 왔으면 좋겠어요. 결국 제 역할은 더 많은 사람에게 이 음악을 소개하는 거니까요.”